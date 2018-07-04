Ä°ngiltere, Kolombiya'yÄ± penaltÄ±larla 4-3 yenerek Ã§eyrek finale Ã§Ä±ktÄ±

2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda Ä°sviÃ§re'yi 1-0 maÄŸlup eden Ä°sveÃ§ ve Kolombiya'yÄ± penaltÄ±larla 4-3 yenen Ä°ngiltere son Ã§eyrek finalistler oldular.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nÄ±n son iki çeyrek finalisti Ä°sveç ve Ä°ngiltere oldu. Ä°sviçre'yi 1-0 maÄŸlup eden Ä°sveç ve Kolombiya'yÄ± 1-1 biten 90 dakikanÄ±n ve uzatma devrelerinin ardÄ±ndan penaltÄ±larla 4-3 yenen Ä°ngiltere çeyrek finale çÄ±kmaya hak kazandÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE KABUSTAN SON ANDA UYANDI

Ä°lk yarÄ±sÄ± 0-0 biten maçta Ä°ngiltere, 57. dakikada Harry Kane ile penaltÄ±dan 1-0 öne geçti.

Maç, ikinci yarÄ±da oldukça gergin geçti. Kolombiya, son saniyelerde Mina'nÄ±n golüyle 1-1'i yakaladÄ± ve maç bu skorla uzatmaya kaldÄ±.

Uzatma dakikalarÄ±nda da gol olmayÄ±nca seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geçildi. PenaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda çeyrek final biletini 4-3'lük skorla Ä°ngiltere aldÄ±.

FotoÄŸraf: Sefa Karacan/AA

Ä°SVEÇ, Ä°SVÄ°ÇRE KARÅžISINDA TEK GOLLE ÇEYREK FÄ°NALDE

Ä°sveç'e 1-0'lÄ±k galibiyeti getiren golü 66. dakikada Emil Forsberg attÄ±. Ä°sveç, 90+4'te bir penaltÄ± kazandÄ± ancak VAR sistemi ile pozisyonu tekrar inceleyen hakem, pozisyonun dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸunu iÅŸaret etti ve penaltÄ± iptal oldu, Ä°sveç serbest vuruÅŸ kullandÄ±.

Tarihlerinde 29. kez karÅŸÄ±laÅŸan iki takÄ±m, Dünya KupasÄ± ve Avrupa KupasÄ± gibi büyük turnuvalarda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki son maç Mart 2002’de oynanmÄ±ÅŸ ve taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°sveç grup maçlarÄ±nda Güney Kore’yi 2-1, Meksika’yÄ± 3-0 maÄŸlup ederken Almanya’ya son dakikada yediÄŸi golle 2-1 maÄŸlup oldu. Ä°sveç, F grubundan lider çÄ±ktÄ±.

Ä°sviçre ise Brezilya ile 1-1 berabere kaldÄ±ktan sonra SÄ±rbistan’Ä± 2-1 maÄŸlup etti. Son maçÄ±nda Kosta Rika’dan 2-2’lik beraberlikle 1 puan aldÄ± ve E grubunu 2. tamamlayarak 2. tura kaldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 00:24

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