DÃ¼nya KupasÄ±'nda son Ã§eyrek finalistler belli oluyor (3 Temmuz SalÄ±)

Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda son Ã§eyrek finalistler bugÃ¼n Ä°sveÃ§-Ä°sviÃ§re ve Kolombiya-Ä°ngiltere maÃ§larÄ±nÄ±n ertesinde belli olacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nÄ±n son iki çeyrek finalisti bugün belli oluyor. Uruguay, Fransa, Brezilya, Belçika, Rusya ve HÄ±rvatistan'Ä±n ardÄ±ndan çeyrek finale yükselecek son iki takÄ±m Ä°sveç-Ä°sviçre ve Kolombiya-Ä°ngiltere maçlarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±yla belli olacak.

Ä°SVEÇ VE Ä°SVÄ°ÇRE DÜNYA KUPASI'NDA Ä°LK KEZ KARÅžILAÅžIYOR

Saat 17.00’de Saint Petersburg StadÄ±nda Ä°sveç, Ä°sviçre’yle mücadele edecek. MaçÄ± Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina yönetecek. Tarihlerinde 29 kez karÅŸÄ±laÅŸacak olan iki takÄ±m, Dünya KupasÄ± ve Avrupa KupasÄ± gibi büyük turnuvalarda ilk kez mücadele edecek.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki son maç Mart 2002’de oynandÄ± ve taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. Ä°sviçre, rakibini en son Ekim 1994’te Avrupa ÅžampiyonasÄ± elemelerinde 4-2 yenmiÅŸti. Evinde oynanan 1958 Dünya KupasÄ±’nÄ± ikinci tamamlayan Ä°sveç, sonrasÄ±nda sadece 1994 ABD’de son 16 turunu geçmeyi baÅŸarabildi. Ä°sveç, bu turnuvada üçüncü olmuÅŸtu.

Ä°sveç grup maçlarÄ±nda Güney Kore’yi 2-1, Meksika’yÄ± 3-0 maÄŸlup ederken Almanya’ya son dakikada yediÄŸi golle 2-1 maÄŸlup oldu. Ä°sveç, F grubundan lider çÄ±ktÄ±.

Ä°sviçre ise Brezilya ile 1-1 berabere kaldÄ±ktan sonra SÄ±rbistan’Ä± 2-1 maÄŸlup etti. Son maçÄ±nda Kosta Rika’dan 2-2’lik beraberlikle 1 puan aldÄ± ve E grubunu 2. tamamlayarak 2. tura kaldÄ±.

KOLOMBÄ°YA-Ä°NGÄ°LTERE

Son 16 turunun son maçÄ± 21.00’de Kolombiya ile Ä°ngiltere arasÄ±nda oynanacak.

H grubunda Japonya’ya yenildikten sonra Polonya ve Senegal’i yenen ve grubu lider tamamlayan Kolombiya, G grubunu 6 puanla ikinci bitiren Ä°ngiltere’yle Spartak StadÄ±’nda karÅŸÄ±laÅŸacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± ABD’li Mark Geiger yönetecek.

Ä°ngiltere ile Kolombiya arasÄ±nda Dünya KupasÄ±’nda oynanan tek maçÄ± Ä°ngiltere 1998’de 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kolombiya’nÄ±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu James Rodriguez’in Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±nda sahaya çÄ±kÄ±p çÄ±kamayacaÄŸÄ± henüz netleÅŸmedi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 16:12

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