DÃ¼nya KupasÄ±'nda son 16 turu maÃ§larÄ± sona erdi (3 Temmuz SalÄ±)

2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda Ä°sviÃ§re'yi 1-0 maÄŸlup eden Ä°sveÃ§ ve Kolombiya'yÄ± penaltÄ±larla 4-3 yenen Ä°ngiltere son Ã§eyrek finalistler oldular.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nÄ±n son iki çeyrek finalisti Ä°sveç ve Ä°ngiltere oldu. Ä°sviçre'yi 1-0 maÄŸlup eden Ä°sveç ve Kolombiya'yÄ± 1-1 biten 90 dakikanÄ±n ve uzatma devrelerinin ardÄ±ndan penaltÄ±larla 4-3 yenen Ä°ngiltere çeyrek finale çÄ±kmaya hak kazandÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE KABUSTAN SON ANDA UYANDI

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eÅŸitlikle sona eren maçta Ä°ngiltere, Kolombiya'ya penaltÄ±larda 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finale yükselen son ekip olan Ä°ngiltere, bu turda Ä°sveç ile eÅŸleÅŸti. Mücadele, 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da oynanacak.

- 16. dakikada Ä°ngiltere gole yaklaÅŸtÄ±. Lingard, saÄŸ kanattan bindiren Trippier'Ä±n önüne topu gönderdi. Trippier son çizgiye inmeden arka direÄŸe ortasÄ±nÄ± yaparken, Harry Kane'in kafa vuruÅŸunda top üst aÄŸlarda kaldÄ±.

- 54. dakikada kullanÄ±lan korner esnasÄ±nda Harry Kane, Carlos Sanchez ile ceza sahasÄ± içinde girdiÄŸi mücadele sonrasÄ±nda yerde kaldÄ± ve hakem Mark Geiger penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. 57'nci dakikada penaltÄ±yÄ± kullanan Kane, topu filelere gönderdi: 0-1

- 63. dakikada Ä°ngiltere ikinci gole yaklaÅŸtÄ±. Henderson'Ä±n, Kolombiya ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan arka direÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± ortada Dele Alli, altÄ±pas içinde kafayÄ± vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

- 81. dakikada Kolombiya beraberliÄŸi yakalama ÅŸansÄ±nÄ± kullanamadÄ±. HÄ±zlÄ± geliÅŸen atakta Bacca, soldan bindiren Cuadrado'nun önüne topu bÄ±raktÄ±. Cuadrado'nun ceza sahasÄ±na girer girmez saÄŸ çaprazdan çektiÄŸi sert ÅŸutta top üstten auta çÄ±ktÄ±.

- 90+2. dakikada Uribe yaklaÅŸÄ±k 30 metreden önünde seken topa çok sert vurdu. Kaleci Pickford son anda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± köÅŸeden kornere çeldi.

- 90+3. dakikada Kolombiya beraberliÄŸi yakaladÄ±. Sol taraftan Cuadrado'nun kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde, penaltÄ± noktasÄ± üzerinde Mina kafayÄ± vurdu. Yerden de seken top, köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-1

- Normal süresi 1-1 eÅŸitlikle tamamlanan müsabakada uzatmalara gidildi.

- 112. dakikada Ä°ngiltere etkili geldi. Henderson'un pasÄ±yla ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Danny Rose, sol çaprazdan yerden sert vururken, meÅŸin yuvarlak az farkla auta gitti.

- Mücadelede uzatma bölümü de 1-1'lik eÅŸitlikle tamamlandÄ± ve penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na geçildi. PenaltÄ±larda rakibine 4-3 üstünlük kuran Ä°ngiltere, adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±.

Ä°ngiltere adÄ±na penaltÄ±larÄ± kullanan Harry Kane, Rashford, Trippier ve Dier atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gole çevirirken, Henderson penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda golü bulamadÄ±.

Kolombiya'da ise Falcao, Cuadrado ve Muriel penaltÄ±larda fileleri havalandÄ±rÄ±rken, Uribe ve Bacca penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±ndan faydalanamadÄ±.

Ä°NGÄ°LTERE Ä°LK KEZ PENALTILARLA KAZANDI

Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±, Dünya KupasÄ±'nda ilk kez penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na giden bir maçtan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Dünya KupasÄ±'nÄ± bir kez müzesine götüren ancak organizasyon tarihinde penaltÄ±larda baÅŸarÄ±lÄ± olamayan Ä°ngiltere, ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Kolombiya karÅŸÄ±sÄ±nda yendi.

2018 FIFA Dünya KupasÄ± son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda 4-3 üstünlük kuran Ä°ngiltere, adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±.

Dünya KupasÄ± tarihinde daha önce üç maçÄ± penaltÄ±lara giden Ä°ngiltere, tamamÄ±nda sahadan yenilgiyle ayrÄ±ldÄ±.

1990 Dünya KupasÄ±'nda yarÄ± finalde Almanya ile karÅŸÄ±laÅŸan Ä°ngiltere, 1-1 berabere biten maçÄ± penaltÄ±larda 4-3 kaybetti.

1998'de son 16 turunda 2-2 biten maçÄ±n sonucunda Arjantin'e penaltÄ±larla 4-3 maÄŸlup olan Ä°ngilizler, son olarak da 2006 Almanya'da çeyrek finalde 0-0 berabere biten Portekiz karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda da penaltÄ±larla sahadan 3-1 yenik ayrÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Sefa Karacan/AA

Ä°SVEÇ, Ä°SVÄ°ÇRE KARÅžISINDA TEK GOLLE ÇEYREK FÄ°NALDE

Ä°sveç'e 1-0'lÄ±k galibiyeti getiren golü 66. dakikada Emil Forsberg attÄ±. Ä°sveç, 90+4'te bir penaltÄ± kazandÄ± ancak VAR sistemi ile pozisyonu tekrar inceleyen hakem, pozisyonun dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸunu iÅŸaret etti ve penaltÄ± iptal oldu, Ä°sveç serbest vuruÅŸ kullandÄ±.

- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 24. dakikasÄ±nda Shaqiri'nin saÄŸ taraftan ceza alanÄ±na ortaladÄ±ÄŸÄ± topa Zuber kafayla vurdu. MeÅŸin yuvarlak üstten auta gitti.

- 28. dakikada ceza alanÄ±nda topla buluÅŸan Berg'in uzak köÅŸeye gönderdiÄŸi ÅŸutta, kaleci Sommer son anda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± çelerek golü önledi.

- 39. dakikada Forsberg'in kullandÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta baraja çarpan top az farkla yandan kornere çÄ±ktÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, 0-0 sona erdi.

- 66. dakikada Ä°sveç öne geçti. Ceza alanÄ± önünde topla hareketlenen Forsberg'in ÅŸutunda savunmaya da çarpan meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0

- 90+4. dakikada Lang ile girdiÄŸi ikili mücadele sonrasÄ± Olsson yerde kalÄ±nca, maçÄ±n hakemi Damir Skomina penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi ve Lang'i kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyundan ihraç etti.

- Video yardÄ±mcÄ± hakem (VAR) sisteminden pozisyonu yeniden izleyen Sloven hakem, penaltÄ± kararÄ±nÄ± serbest vuruÅŸ olarak deÄŸiÅŸtirirken, kÄ±rmÄ±zÄ± kart kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi.

- Kalan dakikalarda skoru koruyan Ä°sveç, rakibini 1-0 maÄŸlup ederek 24 yÄ±l aradan sonra adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±.

FotoÄŸraf: Gökhan Balci/AA

ÇEYREK FÄ°NAL EÅžLEÅžMELERÄ°

Son 16 maçlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Dünya KupasÄ±'nda çeyrek final eÅŸleÅŸmeleri ÅŸu ÅŸekilde oldu:

6 Temmuz Cuma

17:00 Uruguay - Fransa

21:00 Brezilya - Belçika

7 Temmuz Cumartesi

17:00 Ä°sveç - Ä°ngiltere

21:00 Rusya - HÄ±rvatistan

Çeyrek final eÅŸleÅŸmelerinin ardÄ±ndan Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika maçlarÄ±nÄ±n galipleri 10 Temmuz SalÄ± günü yarÄ± finalin ilk eÅŸleÅŸmesinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. DiÄŸer yarÄ± final maçÄ± ise 11 Temmuz ÇarÅŸamba günü Ä°sveç-Ä°ngiltere ve Rusya-HÄ±rvatistan karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n galipleri arasÄ±nda oynanacak. 3'üncüyü belirleyecek ve 14 Temmuz Cumartesi gerçekleÅŸecek karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan ise Dünya KupasÄ±'nÄ±n final maçÄ± 15 Temmuz Pazar günü oynanacak. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 01:37

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