Yazar Cem KertiÅŸ, Berkin Elvanâ€™Ä±n ailesini ziyaret etti

Yazar Cem KertiÅŸ, Berkin Elvan'Ä±n ailesine ziyarette bulunarak Manos Kitap tarafÄ±ndan basÄ±lan 'KaybolanÄ±n Hikayesi' kitabÄ±nÄ± armaÄŸan etti.

Sennur Sezer Emek-DireniÅŸ Öykü ve Åžiir Ödülünü kazanan “KaybolanÄ±n Hikayesi” dosyasÄ±nÄ± Berkin Elvan ve Ali Ä°smail Korkmaz’a ithaf eden Cem KertiÅŸ, Berkin Elvan’Ä±n ailesini ziyaret etti. Sami ve Gülsüm Elvan’a, Manos Kitap tarafÄ±ndan basÄ±lan “KaybolanÄ±n Hikayesi” kitabÄ±nÄ± armaÄŸan eden KertiÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “OÄŸullarÄ±nÄ±n hatÄ±rlanmasÄ± onlarÄ± buruk da olsa mutlu etti. Bu küçük mutluluklarda Sennur Sezer’in payÄ± var. Belki bedeni aramÄ±zda deÄŸil ama ruhu aramÄ±zda. Eminim o da adÄ±na düzenlenen ödülün Berkin ve Ali Ä°smail ile anÄ±lmasÄ±ndan mutluluk duyacaktÄ±r.” dedi.

AyrÄ±ca kitabÄ±nÄ± Ali Ä°smail Korkmaz’Ä±n ailesine de ulaÅŸtÄ±rmak istediÄŸini belirten KertiÅŸ, “Bir mektup yazacaÄŸÄ±m ve kitabÄ±m ‘KaybolanÄ±n Hikayesi’ni imzalayÄ±p kendilerine göndereceÄŸim. Müsait olurlarsa onlarla da görüÅŸüp boyunlarÄ±na sarÄ±lmak isterim.” sözleriyle düÅŸüncelerini dile getirdi.

‘ÇOCUKLARIMIZ UNUTULMAYACAK’

Berkin’in babasÄ± Sami Elvan; kendilerini ziyaret eden KertiÅŸ’e “KitabÄ±nÄ± çocuklarÄ±mÄ±za ithaf ederek, Ali Ä°smail ve Berkin nezdinde bütün gezi çocuklarÄ±nÄ±n, haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± sokaÄŸa çÄ±kan ve hayatlarÄ±nÄ± kaybeden çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n unutulmayacaÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸ oldu. Bu insanlarÄ±n çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n isimlerini sonsuza kadar yaÅŸatacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Berkinleri savunan herkese çok teÅŸekkür ediyoruz.” dedi. Berkin’in annesi Gülsüm Elvan ise baÅŸka çocuklarÄ±n hayatlarÄ± solmamasÄ± için mücadele ettiklerini belirterek “ÇocuÄŸumuz gitti, bir Berkin gitti binlerce Berkin geldi. Halen kitaplar yazÄ±lÄ±p çocuklarÄ±mÄ±za ithaf ediliyorsa bu bizim için bir onurdur.” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 19:10

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