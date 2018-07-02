PerinÃ§ek: ABD ve Ä°srail tehdidine karÅŸÄ± ErdoÄŸan'la da birleÅŸilebilir

Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸu PerinÃ§ek, 'Amerika ve Ä°srail tehdidine karÅŸÄ± Tayyip ErdoÄŸan'la da birleÅŸilebilir' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± DoÄŸu Perinçek, "Bugün Türkiye'ye tehdit Amerika'dan geliyor, Ä°srail'den geliyor. Ona karÅŸÄ± en geniÅŸ cepheyi kurmak lazÄ±m. Tayyip ErdoÄŸan da bunun içindedir. Amerika ve Ä°srail tehdidine karÅŸÄ± Tayyip ErdoÄŸan'la da birleÅŸilebilir" dedi.

Vatan Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Perinçek, aday olduÄŸu 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarÄ±yla ilgili açÄ±klamalarda bulundu. HalkÄ±n, bu seçimde "ekmek"ten daha çok "vatan" dediÄŸini öne süren Perinçek, "Bu seçim, aÄŸÄ±r ekonomik koÅŸullarda yapÄ±ldÄ±. AKP iktidarÄ±nÄ±n borçlanma ekonomisinin Türkiye'ye getirdiÄŸi batakta, bütün kamuoyunun beklediÄŸi seçmenin tepki göstermesiydi. 16 Nisan'dan beri halk oylamasÄ±ndan geçen süreçte ekonominin gittikçe aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, iflaslarÄ±n ve iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n olduÄŸu, çiftçinin durumunun zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir süreçti. Burada ekonomi nedeniyle AKP ve MHP'ye karÅŸÄ± seçmenden bir tavÄ±r bekleniyordu; ama seçim sonuçlarÄ±nÄ±n neyi belirlediÄŸi gözüküyor" diye konuÅŸtu.

'CHP BUNU ANLAYAMADI'

Bugün Türkiye'nin "vatan savaÅŸÄ±" verdiÄŸini savunan Perinçek, "Bugün Türkiye PKK'ya karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor. TSK'nÄ±n harekatÄ±yla baÅŸladÄ± arkasÄ±ndan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± gerçekleÅŸtirildi. Ondan sonra da Zeytin DalÄ± HarekatÄ± oldu. Bu arada 15- 16 Temmuz gecesi Amerika ile Türkiye arasÄ±nda Ankara ve Ä°stanbul'da tanklarla uçaklarla bir savaÅŸ oldu. 24 saate yakÄ±n süren Türkiye'de büyük kentlerde bir Amerika-Türkiye savaÅŸÄ± oldu. Bütün bunlar PKK'ya karÅŸÄ± mücadelenin devam etmesi seçmenin yöneliÅŸlerini belirliyor. Seçmen önce 'vatan' diyor. Åžu anda ekonominin tercihlerde öne çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± gözüktü. Bu çok önemli ve doÄŸal; çünkü yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z süreç bu. CHP bunu anlayamadÄ±" dedi.

'YANIMIZA HDP'YÄ° ALMAYALIM'

CHP'nin seçimlerde izlediÄŸi politikaya yönelik eleÅŸtirilerde bulunan Perinçek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"CHP, HDP ile iÅŸ birliÄŸi yaparak, bu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temelini kendi eliyle atmÄ±ÅŸ oldu. Biz SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile burada da görüÅŸtük. ÇeÅŸitli telefon görüÅŸmelerimizde de hep ÅŸunu söyledik. 'Aman HDP ile iÅŸ birliÄŸi yapmayÄ±n. Bizimle görüÅŸtükten sonra HDP ile görüÅŸmeyin. Hatta MHP ile görüÅŸelim, onu bizim tarafa çekelim'. Çünkü Türkiye'de ÅŸu anda teröre karÅŸÄ± mücadele var. Teröre karÅŸÄ± mücadelenin istekleri, ihtiyaçlarÄ± bu seçimlerde aÄŸÄ±r basacak. Hatta biz en son ÅŸunu da önerdik. Vatan Partisi, CHP ve Ä°YÄ° Parti, bu üç parti ittifak yapalÄ±m ve iktidar olalÄ±m; ama kesinlikle yanÄ±mÄ±za HDP'yi almayalÄ±m. Çünkü HDP, Amerika'nÄ±n Türkiye'nin üzerine sürdüÄŸü PKK'nÄ±n örgütüdür. HDP, PKK'nÄ±n bir koludur."

'AK PARTÄ° VE MHP BU YÜZDEN BAÅžARILI OLDU'

Türkiye'nin birinci meselesinin terör olduÄŸunu öne süren Perinçek, "Türkiye'nin birinci meselesi ne? Terör meselesi mi yoksa demokrasi, özgürlük, laiklik meselesi mi? CHP'nin 'Demokrasi ve özgürlük meselesi, Türkiye'nin birinci meselesidir' diye seçimlere girdiÄŸini görüyoruz. Vatan Partisi, 'Terörle mücadele meselesi birinci meseledir' dedi. AKP ve MHP bunu gördü, teröre karÅŸÄ± mücadelenin, en baÅŸta gelen ve belirleyici olan mesele olduÄŸunu gördü ve seçim stratejisini de bunun üzerine kurdu. AKP ve MHP bu yüzden baÅŸarÄ±lÄ± oldu. MHP baÅŸ aÅŸaÄŸÄ± gidiyordu. Ä°YÄ° Parti ayrÄ±ldÄ± ve Ä°YÄ° Parti ile birlikte MHP'den büyük ayrÄ±lÄ±ÅŸlar oldu. BarajÄ±n altÄ±na düÅŸeceÄŸi hatta yüzde 2'lere, 3'lere bile düÅŸmüÅŸtü. Ama Ä°YÄ° Parti, CHP ile birlikte HDP ve PKK ile iÅŸ birliÄŸine gittiÄŸi için herkes cezalandÄ±rdÄ± onu. Bütün bu tablodan ne çÄ±kÄ±yor? Seçmen vatan savaÅŸÄ±na bakÄ±yor. Türkiye'nin vatan bütünlüÄŸü, terörün bitirilmesi konusunu birinci mesele olarak görüyor ve seçme eÄŸilimlerini de bu belirliyor" diye konuÅŸtu.

'TAYYÄ°P ERDOÄžAN'LA BÄ°RLEÅžÄ°LEBÄ°LÄ°R'

Åžu anda Türkiye'de 2 strateji olduÄŸunu iddia eden Perinçek, "Birincisi Tayyip ErdoÄŸan'Ä± düÅŸman ilan eden ve Tayyip ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± Amerika ile PKK ile de birleÅŸen bir strateji var. CHP'nin stratejisi, diyebiliriz buna. 'Tayyip ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± Amerika'yla da birleÅŸilir PKK'yla da birleÅŸilir' diyen bir strateji var. Vatan Partisi de diyor ki 'Bugün Türkiye'ye tehdit Amerika'dan geliyor, Ä°srail'den geliyor. Ona karÅŸÄ± en geniÅŸ cepheyi kurmak lazÄ±m'. Tayyip ErdoÄŸan da bunun içindedir. Amerika ve Ä°srail tehdidine karÅŸÄ± Tayyip ErdoÄŸan'la da birleÅŸilebilir" dedi. (Ankara/DHA)

Vatan Partisi BÃ¶lge teÅŸkilatlarÄ±nda toplu HDP istifalarÄ±

DoÄŸu PerinÃ§ek kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 18:04

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