BÃ¼tÃ¼n kamu kurumlarÄ±na â€˜tek kapÄ±â€™dan girilecek

BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Fuat Oktay, tÃ¼m devlet iÅŸlemlerinin e-Devlet'e entegre edileceÄŸi yeni uygulamayla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ± Fuat Oktay, resmi iÅŸlemlerde vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi yeni bir uygulamayla ilgili AA muhabirine açÄ±klamalarda bulundu.

VatandaÅŸÄ±n, farklÄ± sebeplerle e-devlet uygulamasÄ±nÄ± kullanmayÄ±p, kamu kurumuna giderek yüz yüze hizmet alma talebine yönelik yeni bir konsept üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Oktay, “O da ‘tek kapÄ±’ diye ifade ettiÄŸimiz, daha güzel bir isim vereceÄŸimiz bir uygulama. VatandaÅŸÄ±n 50 kurumda iÅŸi olabilir, 50 kuruma gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir kapÄ±dan girsin. Hangi kurum nerede aramadan, hiçbir belge getirmeden, fotoÄŸraf dahil elini kolunu sallayarak tek noktadan hizmetlerin tamamÄ±nÄ± alsÄ±n. Böyle bir çalÄ±ÅŸmamÄ±z da var. Bu çalÄ±ÅŸmada son aÅŸamaya gelindi” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 18:01

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