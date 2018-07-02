Ä°srail askerleri bu yÄ±l 25 Filistinli Ã§ocuÄŸu katletti

UluslararasÄ± Filistin Ã‡ocuk Savunma Hareketi, Ä°srail'de bu yÄ±l 25 Filistinli Ã§ocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi’nde bu yÄ±l 25 Filistinli çocuÄŸun Ä°srail askerlerinin saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi açÄ±klandÄ±. UluslararasÄ± Filistin Çocuk Savunma Hareketinin raporuna göre, çocuklar “kasten” öldürüldü. 21 çock Gazze Åžeridi’nde, 4’ü ise BatÄ± Åžeria’da düzenlenen saldÄ±rÄ±larda hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.

Raporda, “Ä°srail ordusu, kendisine doÄŸrudan bir tehdit oluÅŸturmayan Filistinli çocuklara karÅŸÄ± ölümcül güç ve gerçek mermi kullanmaya devam ediyor” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda 30 Mart’tan bu yana devam eden “Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü” gösterilerinde ise aralarÄ±nda 2 gazeteci ve 2 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n da olduÄŸu 135 Filistinli, Ä°srail askerlerinin saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:56

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