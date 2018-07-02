Fasâ€™ta Rif Hareketine verilen cezalar protesto edildi

Kuzey Afrika Ã¼lkesi Fasâ€™ta, hÃ¼kÃ¼m giyen Rif Hareketi aktivistlerine destek iÃ§in dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere polis saldÄ±rdÄ±.

Fas'Ä±n Tanca, Mertil ve Funeydik kentlerinde toplanan göstericiler, Rif Hareketi aktivistlerinin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve haklarÄ±nda verilen hapis cezalarÄ±nÄ±n iptal edilmesini istedi.

Polis bu kentlerde bir araya gelen göstericileri daÄŸÄ±tarak, gösteri yapÄ±lmasÄ±nÄ± engelledi.

HAREKETÄ°N LÄ°DERLERÄ°NE ON YILLARCA YIL HAPÄ°S CEZASI VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Kazablanka Ä°stinaf Mahkemesinde salÄ± günü görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, gösterileri organize etmek suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasr Zefzafi ve beraberindeki 3 kiÅŸi, yirmiÅŸer yÄ±l hapse, gözaltÄ±na alÄ±nan 50’ye yakÄ±n kiÅŸi de 2 ila 10 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ±na mahkum edilmiÅŸti.

Fas yönetimi, 1998 yÄ±lÄ±nda Jerada’da bazÄ± kömür ocaklarÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±. Kentte metruk bir kömür ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan iki kardeÅŸin göçük altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 22 AralÄ±k 2017’den bu yana “Bölgenin kalkÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±” talebiyle gösteriler düzenleniyordu. Gösteriler, 1 Åžubat’ta bir gencin daha kömür madeninde hayatÄ±nÄ± kaybetmesine kadar kÄ±sa süreliÄŸine duraklamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:52

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