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FotoÄŸraf: DHA
Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya 'sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretÃ§i' izni veren baÅŸsavcÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
02 Temmuz 2018 17:47
SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya 'sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretÃ§i' izni veren Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya tedavisinin sürdüÄŸü Keskin Devlet Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k kurulu raporuyla “sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretçi” izni veren Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar görevden alÄ±ndÄ±. Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK), KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar’Ä± görevden alarak, Ankara Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atadÄ±.
HSK, KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar’Ä± görevden alarak Ankara Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na atadÄ±. Ankara’ya savcÄ± olarak atanan Bayrakdar, suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya tedavisinin sürdüÄŸü Keskin Devlet Hastanesi’nde saÄŸlÄ±k kurulu raporuyla “sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretçi” izni vermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:52
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