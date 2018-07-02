Ä°smail Kahraman: Yerel seÃ§im Ã¶ne alÄ±nmaz, Anayasaya uygun deÄŸil

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, erken yerel seÃ§im iddialarÄ±na iliÅŸkin 'Ã–ne alÄ±nmaz. Anayasaya gÃ¶re de uygun deÄŸil' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, veda turlarÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal'Ä± ziyaret etti. AnÄ± defterini imzaladÄ±ktan sonra gazetecilerin erken seçim iddialarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Kahraman, "Öne alÄ±nmaz. Anayasaya göre de uygun deÄŸil" dedi.

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Ä°stanbul ValiliÄŸinin ardÄ±ndan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesini ziyaret etti. Ä°BB anÄ± defterini doldurarak yazdÄ±klarÄ±nÄ± basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸan Kahraman, daha sonra Ä°BB BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal ile makamÄ±nda görüÅŸtü.

Gazetecilerin erken seçim iddialarÄ±yla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Kahraman, "Yerel seçimler öne alÄ±nmaz. Anayasaya göre de uygun deÄŸil. Seçimlerin yapÄ±lacaÄŸÄ± tarih hakkÄ±nda daha önceden anayasa da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart ayÄ±na ne kaldÄ±? O üç ayÄ± aday olarak düÅŸünün. 6 aylÄ±k bir zaman kaldÄ±. Onun ayrÄ± bir formüllerini ararlar mÄ±? Bilmiyorum. Fakat zorlamanÄ±n gereÄŸi yok. Her seçimin zamanÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±rÄ±m. Bu erken seçiminde doÄŸru yapÄ±lan bir hareket olduÄŸuna inanÄ±yorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olsun. Ä°stikrarlÄ± bir Türkiye. GeleceÄŸe emin adÄ±mlarla yürüyeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah" dedi.

ELÄ°TAÅž DA 'GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE YOK' DEMÄ°ÅžTÄ°

Yerel seçimlerin erkene alÄ±nacaÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili konuÅŸan AKP Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ da "3 siyasi partinin anlaÅŸmasÄ± gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaÅŸmasÄ± gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alÄ±nmasÄ±yla ilgili bir durum söz konusu deÄŸil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti ama diÄŸer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar deÄŸerlendirme yapar" demiÅŸti.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:45

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