ZÄ±rhlÄ± araÃ§tan yaralÄ± kurtulan FÄ±rat: Kaza aÅŸÄ±rÄ± sÃ¼ratten kaynaklandÄ±

Uludereâ€™de devrilen zÄ±rhlÄ± araÃ§tan yaralÄ± kurtulan Sedat FÄ±rat, kazanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± sÃ¼ratten kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Uludere ilçesine baÄŸlÄ± Andaç (Elemun) köyünde 29 Haziran tarihinde, “sÄ±nÄ±r ticareti yaptÄ±klarÄ±” iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu kiÅŸileri taÅŸÄ±yan “Kirpi” tipi zÄ±rhlÄ± askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu araçta bulunan 16 yaÅŸÄ±ndaki Ali Ölmez yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 2’si asker toplam 13 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Devrilen zÄ±rhlÄ± araçtan yaralÄ± olarak kurtulan Üüniversite ÖÄŸrencisi Sedat FÄ±rat, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± süreç ve sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Mezopotamya AjansÄ±ndan Gökhan Altay’a anlattÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± günün ilk saatlerinde sÄ±nÄ±rdan evlerine dönerken askerler tarafÄ±ndan önlerinin kesildiÄŸini, bunun üzerine geri dönmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran FÄ±rat, o sÄ±rada yakalanan bazÄ± çocuklarÄ±n askerler tarafÄ±ndan darbedildiklerini iddia etti. BirçoÄŸu çocuk 35 kiÅŸi ile birlikte sabaha kadar sÄ±nÄ±rda beklemek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan FÄ±rat, “Oradan ayrÄ±lmayan askerler, ‘Gelin size yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±z’ dediler. Bunun üzerine askerlerin yanlarÄ±na gittik. GöÄŸsümüze silah dayayarak, sigaralarÄ± nereye sakladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sordular. ‘Kaçacak olsak teslim olmazdÄ±k’ dedik. Birkaç saat o sÄ±caÄŸÄ±n altÄ±nda beklettiler. Komutanlardan birisi, olasÄ± kaçma durumunda ‘vur’ emri verdi askerlere. Biz de bir yere ayrÄ±lmadÄ±k.”

‘ASKER SÜRATLÄ°YDÄ°’

Saatlerce sÄ±nÄ±rda bekletildikten sonra askeri tabura getirildiklerini söyleyen FÄ±rat, ardÄ±ndan 3 “Kirpi” tipi zÄ±rhlÄ± araçla ifade iÅŸlemleri için yola çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

ÇocuklarÄ±n da olduÄŸu 11 kiÅŸi ile bindirildikleri araçta 2 askerin de bulunduÄŸunu ifade eden FÄ±rat, kaza anÄ±na dair ÅŸunlarÄ± söyledi: “Uzman çavuÅŸ kemerini taktÄ±. Araçta bulunanlara kemerlerin takÄ±lmasÄ± için bir uyarÄ±da bulunulmadÄ±. Ben tek kemer takmÄ±ÅŸtÄ±m. Direksiyonda bulunan asker, süratli bir ÅŸekilde aracÄ± sürüyordu. Son ses müzik dinliyordu. Viraja geldiÄŸimizde direksiyon hakimiyeti kayboldu.”

‘DURUMU AÄžIR KÄ°ÅžÄ°LERE ÖNCELÄ°K VERÄ°LMEDÄ°’

FÄ±rat, kaza sonrasÄ± yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Yol üzerinde bulunan 6-7 asker ne yardÄ±ma geldi ne de araçtakilerin çÄ±kmalarÄ±na izin verdi. ‘Kaçacaklar’ diye izin vermediler. Ä°nsanlar yardÄ±mÄ±mÄ±za geldi. Olay yerine gelen askeri ambulans da ilk olarak yaralÄ± askerlere müdahale etti. Daha aÄŸÄ±r yaralÄ± olan kiÅŸilere öncelik verilmedi. Biz daha sonra sivil araçlarla Uludere’deki hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±k.”

FÄ±rat, son olarak köydeki tek geçim kaynaklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r ticareti olduÄŸunu vurgulayarak, ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için bunu yapmaya mecbur olduklarÄ±nÄ± söyledi. (ÅžIRNAK)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:43

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