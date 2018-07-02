KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, bu akÅŸam Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bu akÅŸam Muharrem Ä°nce ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce bu akÅŸam 20.00'de bir araya gelecek. Ä°nce ile KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu arasÄ±nda seçimden sonra gerçekleÅŸecek ilk görüÅŸme olacak.

Muharrem Ä°nce 81 ile teÅŸekkür ziyareti yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da bunun üzerine, "Partinin il baÅŸkanlarÄ±na çaÄŸrÄ±mdÄ±r: karÅŸÄ±layacak, gezdirecek, gerekeni yapacak, uÄŸurlayacaksÄ±nÄ±z" demiÅŸti.

Muharrem Ä°nce'nin partisinin üzerinde oy oranÄ±na ulaÅŸmasÄ± sonrasÄ± CHP'de kurultay tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ, Ä°nce ise 'Benim aÄŸzÄ±mdan kurultay diye bir ÅŸey duymayacaksÄ±nÄ±z" demiÅŸti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Ä°nce asrasÄ±nda yapÄ±lacak görüÅŸme merakla bekleniyordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 19:40

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