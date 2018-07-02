Mustafa ElitaÅŸ: OHAL 18 Temmuz gecesi kalkacak

Gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan AKP Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, OHAL'in 18 Temmuz gecesi kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

TBMM baÅŸkanÄ±nÄ±n 3. turda seçileceÄŸini söyleyen Mustafa ElitaÅŸ, olaÄŸanüstü halin (OHAL) 18 Temmuz gecesi kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, TBMM'deki dengeler açÄ±sÄ±ndan yeni kabinede seçilen milletvekillerinden 3'nün yer alabileceÄŸini ifade etti.

ElitaÅŸ, TBMM'nin açÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk görüÅŸülecek kanun tasarÄ±larÄ±nÄ±n, çocuÄŸun cinsel istismarÄ± ve hayvana ÅŸiddet suçlarÄ±na iÅŸleyenlere uygulanacak cezalarla ilgili olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'YEREL SEÇÄ°MLERÄ°N ÖNE ALINMASI GÜNDEMÄ°MÄ°ZDE DEÄžÄ°L'

Yerel seçimlerin erkene alÄ±nacaÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili de konuÅŸan ElitaÅŸ, "3 siyasi partinin anlaÅŸmasÄ± gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaÅŸmasÄ± gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alÄ±nmasÄ±yla ilgili bir durum söz konusu deÄŸil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti ama diÄŸer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar deÄŸerlendirme yapar" dedi.

ElitaÅŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± 8 Temmuz'da yemin ettiÄŸi takdirde yeni sisteme baÅŸlamÄ±ÅŸ oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi baÅŸlÄ±yor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± eÄŸer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararÄ±yla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüÅŸür, uzatÄ±p uzatmama konusunda kararÄ±nÄ± beyan eder. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z izlenim; SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n böyle bir irade beyanÄ±nda bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bu açÄ±ndan '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmÄ±ÅŸ olacak' diye düÅŸünüyoruz" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 20:28

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