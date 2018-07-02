BÃ¶lgeâ€™de sÄ±caklar artÄ±yor

BÃ¶lge illerinde sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece Ã¼zerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüÄŸü yetkililerinden AA’nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, bölgede havanÄ±n az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olmasÄ± beklenen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düÅŸük hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Kars’ta 10, Erzurum ve AÄŸrÄ±’da 11, Ardahan’da 13, Erzincan’da 17, Dersim’de 18, IÄŸdÄ±r’da 22 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n IÄŸdÄ±r’da 39, Tunceli ve Erzincan’da 36, AÄŸrÄ±’da 35, Erzurum’da 32, Kars’ta 31, Ardahan’da 30 derece olmasÄ± öngörüldü.

Yetkililer, bölge genelinde 4 gün boyunca hava sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiÄŸinden güneÅŸ çarpmasÄ±na karÅŸÄ± yaÅŸlÄ±lar, kronik hastalar ve çocuklarÄ±n 11.00 ve 16.00 saatlerinde dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmamalarÄ±nÄ± tavsiye etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:05

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