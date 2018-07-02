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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:00
FotoÄŸraf: Evrensel
Makro Market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±: BÃ¼yÃ¼yerek mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz
02 Temmuz 2018 16:55
HaftalardÄ±r Migros AÅž Ã¶nÃ¼nde eylemler yapan Makro (Uyum) Market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maÄŸduriyeti sÃ¼rÃ¼yor.
Makro (Uyum) Market AÅž’nin Antalya ve Ä°stanbul bölgelerinde bulunan ÅŸubelerinin Migros AÅž’ye devredilmesi sonucu tazminatlarÄ± ödenmeden iÅŸten çÄ±karÄ±lan 1500 çalÄ±ÅŸanÄ±n maÄŸduriyeti sürüyor.
Ä°stanbul’da haftalardÄ±r Migros AÅž önünde eylemler yaparak haklarÄ±nÄ± talep eden çalÄ±ÅŸanlar, Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir’de bulunan Mall Of Ä°stanbul alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde bulunan Migros önünde eylem yaptÄ±.
Nakliyat-Ä°ÅŸ’in de destek verdiÄŸi eylemde çalÄ±ÅŸanlar, “SusmayacaÄŸÄ±z, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z, haklarÄ±mÄ±zÄ± alana dek, büyüyerek mücadeleye devam edeceÄŸiz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 17:00
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