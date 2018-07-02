Kredi faizi, son 9.5 yÄ±lÄ±n zirvesinde

Kredi ve mevduat faizlerindeki yÃ¼kseliÅŸ ivmesi sÃ¼rerken, haziran itibarÄ±yla faizler 9.5 yÄ±lÄ±n zirvesini gÃ¶rdÃ¼.

TCMB verilerinden derlediÄŸi bilgiye göre kredi ve mevduat faizlerinde son iki yÄ±ldan bu yana yükseliÅŸ trendi devam ederken, özellikle Merkez BankasÄ±nÄ±n mayÄ±s ve haziran ayÄ±ndaki faiz artÄ±ÅŸlarÄ± da kredi ve mevduat faizlerine yansÄ±dÄ±.

2017 yÄ±l sonunda yüzde 19.5 düzeyinde bulunan ortalama ihtiyaç kredi faiz oranÄ± haziran ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ± itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 470 baz puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 24.26’ya ulaÅŸtÄ±. Ä°htiyaç kredi faiz oranÄ± hazirandaki yüzde 24.26’lÄ±k deÄŸerle ocak 2009’dan bu yana gördüÄŸü en yüksek seviyesine çÄ±ktÄ±.

BankalarÄ±n en fazla kullandÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± ticari kredi faiz oranÄ± da bu dönemde yaklaÅŸÄ±k 510 baz puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 17.65’ten yüzde 22.74’e yükseldi. Böylece ticari kredi faiz oranÄ± 9.5 yÄ±lÄ±n zirvesini gördü.

Son altÄ± aylÄ±k dönemde kredi türlerinde en fazla artÄ±ÅŸ taÅŸÄ±t kredilerinde yaÅŸandÄ±. Geçen yÄ±l sonunda yüzde 13.95 seviyesinde bulunan ortalama taÅŸÄ±t kredi faiz oranÄ±, haziran ayÄ±nÄ±n ortasÄ±nda 840 baz puan artÄ±ÅŸ göstererek yüzde 22.37’e ulaÅŸtÄ±. TaÅŸÄ±t kredi faiz oranÄ± ocak 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±.

MEVDUATA DA YÜKSEK FAÄ°Z

Sektöründe kredi/mevduat oranÄ±nÄ±n yüzde 120’leri aÅŸmasÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± fon maliyetinin yükselmesi gibi faktörler bankalarÄ± fon toplama yarÄ±ÅŸÄ±na girmesine neden oldu. Türk bankacÄ±lÄ±k sektörünün sendikasyon kredilerini yenileme oranÄ± yüzde 110’u üzerine çÄ±ktÄ±. Yurt içinde de enflasyonun çift hanede olmasÄ± ve döviz kurundaki yüksek seviye tasarruf sahiplerini mevduata daha yüksek faiz talep etmeye yöneltti.

Bankalar fon kullandÄ±rÄ±mÄ± için hem yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan hem de yurt içinden kaynak temini konusunda yoÄŸun çalÄ±ÅŸma içinde bulunuyor. Yurt içinde özellikle bazÄ± küçük ve orta ölçekli bankalar, fon bulma konusunda mevduat yarÄ±ÅŸÄ±na girdiÄŸi görülüyor. HoÅŸ geldin faizi, bazÄ± meslek gruplarÄ±na özel mevduat oranlarÄ± gibi kampanyalarla tasarruf sahiplerine yüksek mevduat faizi veriliyor.

Geçen yÄ±l sonunda 1 ve 3 ay vadeli mevduata uygulanan aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± ortalama faiz oranÄ± sÄ±rasÄ±yla yüzde 11.22 ve yüzde 13.85 seviyesinde bulunuyordu. Son 6 aylÄ±k dönemde mevduat faiz oranlarÄ± 1 ay vadeli mevduatta 300 baz puan artarak 14.25’e yükseldi. AynÄ± dönemde 3 ay vadeli mevduat da 255 baz puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 16.40’a ulaÅŸtÄ±.

Fon bulma yarÄ±ÅŸÄ± nedeniyle sektörde mevduat faizlerinin bazÄ± bankalarda yüzde 19’a yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

FAÄ°ZÄ° TETÄ°KLEYEN FAKTÖRLER

♦ Küresel piyasalarda ticaret savaÅŸlarÄ±na iliÅŸkin riskler ve ABD Merkez BankasÄ±nÄ±n (Fed) faiz artÄ±ÅŸlarÄ±

♦ Enflasyonun yüzde 10’un üzerinde kalmasÄ± ve döviz kurlarÄ±ndaki sert hareketler

♦ Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) mayÄ±s aynÄ±da arka arkaya yaptÄ±ÄŸÄ± artÄ±rÄ±mlarla borç verme faizini 17.75’e yükseltmesi.

♦ Dünyada emtia fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ eÄŸilimi (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:55

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