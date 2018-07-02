Adanaâ€™da yÃ¼zlerce atÃ¶lye kapandÄ±

Ekonomik kriz ve dolar endeksli Ã§alÄ±ÅŸan tekstil atÃ¶lyeleri bir bir kapanÄ±yor. Adanaâ€™da 2 bin atÃ¶lye sayÄ±sÄ± bine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Döviz kurlarÄ±ndaki hareketlilik tekstil sektörünü vurdu. Adana’da atölyeler bir bir kapanÄ±yor. Adana’da 2 bin olan atölye sayÄ±sÄ± yüzlercesinin kapanmasÄ±yla 1500’ün altÄ±na düÅŸtü. 12 yÄ±llÄ±k tekstilci Nurettin Ay durumu, “Olan küçük esnafa oluyor” diye özetliyor.

KapananlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra birçok atölye de kapanmaya gün sayÄ±yor.

‘TEKSTÄ°L TEKELLEÅžÄ°YOR’

12 yÄ±ldÄ±r sektörde olan Nurettin Ay, daha önce atölyesinde 40 makinesinin olduÄŸunu ancak ÅŸimdi 15 makineye düÅŸtüÄŸünü söyledi. Ay, “Dolar artÄ±yor bizler küçülüyoruz. GördüÄŸünüz makineler boÅŸ, çalÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yoruz. Atölyem büyük fakat kirasÄ± yüksek olduÄŸu için önümüzdeki günlerde daha küçük bir yere taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±m” diye konuÅŸtu.

Ekonomideki kötü gidiÅŸatta dikkat çeken Ay, küçük atölyelerin ekonomik durumdan etkilendiÄŸi için kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°P FÄ°YATI BÄ°R YILDA Ä°KÄ°YE KATLANDI

Ä°pin bir yÄ±l önce 5 lira olan fiyatÄ±nÄ±n, ÅŸimdi 9 lira olduÄŸunu belirten Ay, ÅŸöyle devam etti: “Makineler ve ham maddeler yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan geliyor. Bizler sadece iÅŸliyoruz. Bundan dolayÄ± dolarÄ±n artmasÄ±ndan çok etkileniyoruz. Adana’da 2 bin tekstil atölyesi vardÄ±. Åžimdi gidin bakÄ±n çoÄŸu kapatmÄ±ÅŸ. Çünkü etkileniyor. Ama bu durumdan büyük ÅŸirketler etkilenmiyor. Her geçen gün kâr üstüne kâr elde ediyorlar. Olan biz küçük esnafa oluyor.”

TEKSTÄ°LÄ°N PAYI AZALIYOR

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, tekstil ve konfeksiyon sektörü 2014 yÄ±lÄ±nda 29.5 milyar dolar ile Türkiye ihracatÄ±nÄ±n yüzde 18.7’sini gerçekleÅŸtirdi. Bu oran 1995 yÄ±lÄ±nda yüzde 40.7 iken, 2005 yÄ±lÄ±nda yüzde 26’ya, 2010 yÄ±lÄ±nda ise yüzde 19.3’e geriledi. Sektörün dünya ticaretindeki payÄ± da önemli ölçüde azaldÄ±. 1995 yÄ±lÄ±nda yüzde 7 olan sektör payÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda yüzde 4.6’ya geriledi. (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:43

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