Zeytinburnu Belediyesinden atÄ±lan iÅŸÃ§i: Tehdit telefonlarÄ± alÄ±yorum

AKPâ€™li Zeytinburnu Belediyesinden atÄ±lan Kenan GÃ¼ndoÄŸdu, Belediye BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan hedef gÃ¶sterildikten sonra tehdit telefonlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°stanbul’un Zeytinburnu Belediyesinden iÅŸinden atÄ±lan Kenan Güngördü, konuya iliÅŸkin Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Göngürdü’ye Ä°HD üyeleri de destek verdi. Ä°ÅŸinden 1 Nisan’da atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Güngördü, AKP’nin OHAL kapsamÄ±nda çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± KHK’lerle binlerce iÅŸçiyi maÄŸdur ettiÄŸini dile getirdi.

SUÇU HALEN BÄ°LMÄ°YORUM

“ArÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ±” ve “güvenlik soruÅŸturmasÄ±” gibi soyut bir suç gerekçe gösterilerek iÅŸinden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Güngördü, “15 yÄ±ldan fazladÄ±r kamuda çeÅŸitli kurumlarda hizmet vermiÅŸ binlerce iÅŸçi gibi bir anda kendimizi kapÄ± önünde bulduk. Benim de o binlercesi gibi mesai bitimine 5 dakika kala elime tutuÅŸturulan bir isim listesinde adÄ±mÄ± gösterip iÅŸime son verildi” dedi. Güngördü, savcÄ±lÄ±ktan aldÄ±ÄŸÄ± sicil kaydÄ±nÄ±n temiz olmasÄ±na raÄŸmen kendisinin iÅŸe alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “gizlik kararÄ±” denilerek saklanan suçlamalarÄ±n ne olduÄŸunu halen bilemediÄŸini vurguladÄ±.

‘ADIMLARINA DÄ°KKAT ET TEHDÄ°DÄ°’

Ä°ÅŸine dönmek için Belediye önünde oturma eylemi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Güngördü, ÅŸöyle devam etti: “Ancak Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n ve ekibinin bu haksÄ±z ve hukuksuz uygulamalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda verdiÄŸim haklÄ± mücadele kitlelerce kabul görmüÅŸ ve belediyeyi zora sokmuÅŸtur. Buna karÅŸÄ±lÄ±k bizzat baÅŸkan tarafÄ±ndan hedef gösterilmeye baÅŸlandÄ±m. GittiÄŸi her yerde sorulan sorulara ‘PKK’lidir veya baÅŸka örgüt mensubu olduÄŸu için attÄ±k’ diyerek kendini savunmuÅŸtur. AyrÄ±ca 82 gündür verdiÄŸim mücadeleden rahatsÄ±z olan kiÅŸi veya kiÅŸilerce gizli numaralardan beni arayarak, ‘AdÄ±mlarÄ±na dikkat et’, ‘Sen çok fazla oldun artÄ±k’ tarzÄ±nda tehditler almaktayÄ±m. Bu konuda gerekli adli ve hukuki soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± için avukatÄ±mla gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapÄ±yoruz.”

‘BU ÇETELERÄ° Ä°YÄ° TANIYORUZ’

“Bilinmeli ve unutulmamalÄ±dÄ±r ki bu tarz çetevari gruplar her zaman olmuÅŸtur. KarÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmaya cesaret edemeyen bu çeteleri iyi tanÄ±yoruz” diyen Güngördü, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Bazen evimizden aldÄ±lar ansÄ±zÄ±n, bir daha haber alÄ±nmadÄ± bizden. Bazen sapÄ±k yüzlerini Ankara’nÄ±n ortasÄ±nda gösterip daha 8 yaÅŸÄ±nda Eylül’ü hunharca öldürdüler. Sizi iÅŸ cinayetlerinden tanÄ±yoruz. Biz bu kiÅŸileri iyi biliyoruz. Tam 23 yÄ±ldÄ±r analarÄ±mÄ±z meydanlarda oÄŸullarÄ±nÄ±, eÅŸlerini, kardeÅŸlerini alÄ±p götüren failleri haykÄ±rÄ±yor ve ortaya çÄ±karÄ±n diyor. Kim olduÄŸunuzu biliyoruz. Mutlaka hesap soracaÄŸÄ±z ve asla korkmuyoruz.”

24 Haziran’da, AKP’nin 2-3 oyunu sandÄ±kta iptal ettirdi diye kendisine gizli numaralardan tehdidin geldiÄŸini aktaran Göngürdü, “Kim olduklarÄ± yönündeki sorularÄ±ma cevap alamadÄ±m. ‘Bundan sonra karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±n an haddini bildireceÄŸiz’ dediler. 3 kez gizli numaralardan tehdit edildim ve halen daha aranÄ±yorum. BaÅŸÄ±ma geleceklerden Murat AydÄ±n sorumludur. Çünkü beni hedef gösteren odur” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:20

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