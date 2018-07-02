ABD’li komutan: İncirlik’ten ayrılmayız

ABD’li Albay David S. Eaglin, ülkesinin İncirlik’ten ayrılma planı olmadığını söyledi.

Adana’daki İncirlik Hava Üssü, faaliyete geçtiği 1953 yılından beri hep Türkiye siyasetinin göbeğinde oldu.

Son birkaç ay içerisinde ABD’nin üsten askerlerini çekeceğine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Nedeni ise Washington- Ankara hattında esen sert rüzgarlardı.

Habertürk’e konuşan Albay David S. Eaglin, şunları söyledi: “ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok. Buradaki varlığımız Türk hükümetinin de izniyle, müttefikimiz ve stratejik partnerimiz olan Türkiye’yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:15

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