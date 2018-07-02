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FotoÄŸraf: DHA
Enis BerberoÄŸlu iÃ§in tahliye baÅŸvurusu
02 Temmuz 2018 16:04
MÄ°T TIRâ€™larÄ± davasÄ± sebebiyle tutuklu bulunan CHPâ€™li Enis BerberoÄŸlu iÃ§in avukatlarÄ± tahliye baÅŸvurusunda bulundu.
MÄ°T TIR’larÄ± davasÄ±nda “Devletin gizli belgelerini açÄ±klamak” iddiasÄ±yla 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ve 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun avukatlarÄ± tahliyesi için baÅŸvuru yaptÄ±.
YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmek üzere Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilen dilekçede, BerberoÄŸlu’nun milletvekili seçildiÄŸi ve yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrar kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
14 Haziran 2017’den bu yana cezaevinde olan BerberoÄŸlu, 24 Haziran seçimlerinde Ä°stanbul 2’nci bölge ilk sÄ±radan milletvekili seçildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:06
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