Devlet BahÃ§eli ilanÄ±na okur temsilcisinden tepki

HÃ¼rriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, BahÃ§eliâ€™nin gazeteci ve yazarlarÄ± hedef alan gazete ilanÄ±nÄ± ve yayÄ±mlayan gazetesini eleÅŸtirdi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, gazeteci ve yazarlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu isimleri bir ilanla eleÅŸtirdi. Gazetecileri isim vererek hedef hedef gösteren Bahçeli’ye çok sayÄ±da tepki Bahçeli’nin bu ilanÄ±na medya ve siyaset dünyasÄ±ndan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Faruk Bildirici, Hürriyet’teki yazÄ±sÄ±nda “Gazeteler, gelen her ilanÄ± yayÄ±mlamak zorunda deÄŸildir. Bir gazete, ‘Ben parasÄ±nÄ± alÄ±r yayÄ±mlarÄ±m, içeriÄŸi beni ilgilendirmez’ diyemez; yasal ve etik sorumluluklar göz ardÄ± edilemez.’ dedi.

Bildirici’nin “ParasÄ±nÄ± ödeyince serbest mi” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda, “Hürriyet ve Sabah gazetelerinin aralarÄ±nda kendi mensuplarÄ± da bulunan 59 gazeteciyi hedef gösteren, töhmet altÄ±nda bÄ±rakan böylesi bir ilanÄ± nasÄ±l olup da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±. Halbuki gazeteler, gelen her ilanÄ± yayÄ±mlamak zorunda deÄŸildir. Bir gazete, ‘Ben parasÄ±nÄ± alÄ±r yayÄ±mlarÄ±m, içeriÄŸi beni ilgilendirmez’ diyemez; yasal ve etik sorumluluklar göz ardÄ± edilemez.

Siyasal ilanlar, yasalara uygunluk ve etik açÄ±dan denetimden geçirilir; temel gazetecilik deÄŸerlerine aykÄ±rÄ± olmamasÄ±na dikkat edilir. Nedir bu temel deÄŸerler? DüÅŸünce, vicdan ve ifade özgürlüÄŸü, demokrasi ve insan haklarÄ±. Ä°lanlardan bu deÄŸerlere saygÄ±lÄ± olmasÄ±, yalan, hakaret, suçlama, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, Ä±rkçÄ±lÄ±k, nefret söylemi, ÅŸiddeti körükleyici ve dini duygularÄ± rencide edici ifadeler içermemesi beklenir. MHP’nin ilanÄ± bu açÄ±dan sorunluydu.Ama Bahçeli’nin affÄ±nÄ± istediÄŸi, Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n yedi gazeteciye yönelik tehdit açÄ±klamasÄ± haberinde gazetecilerin isimlerine yer verilmemesi doÄŸruydu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:01

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