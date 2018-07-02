TTB Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya verilen raporu incelemeye aldÄ±

TTB, SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ Lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya verilen saÄŸlÄ±k raporu iÃ§in inceleme kararÄ± aldÄ±. Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya gÃ¼nde 11 saat ziyaret izni verilmiÅŸti.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB), Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesinden verilen süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporunu inceleme kararÄ± aldÄ±. MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin ziyaretiyle gündeme gelen, en son olarak Karar yazarlarÄ±nÄ± tehdit eden ÇakÄ±cÄ±’ya verilen raporda, “Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki akrabalarÄ± ve yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ile haftanÄ±n 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasÄ±nda hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem morali aynÄ± zamanda helalleÅŸme açÄ±sÄ±ndan bu zaman dilimleri arasÄ±nda, istediÄŸi isimlerle, kiÅŸi, sayÄ± adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalÄ±klarÄ±nÄ±n kontrol edilebilmesi için ve morali açÄ±sÄ±ndan yeniden hayata baÄŸlayabilir” denildi.TTB yönetimi, ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n raporunun doÄŸruluÄŸuna iliÅŸkin KÄ±rÄ±kkale Tabipler OdasÄ±ndan bilgi istedi.

Ä°HD, ‘ÇÄ°FTE STANDART’ DEMÄ°ÅžTÄ°

Konuyla ilgili önceki gün Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Zafer Ä°ncin, ortada büyük bir hukuksuzluk ve çifte standartlÄ±k olduÄŸunu söylemiÅŸti.

Ä°ncin özetle ÅŸöyle konuÅŸmuÅŸtu: “Tutuklular ve hükümlüler ile ilgili getirilmiÅŸ olan kÄ±sÄ±tlama söz konusuyken kesinlikle Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya getirilmiÅŸ olan bu çifte standart açÄ±kça hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r ve hukukla izah edilecek bir durum söz konusu deÄŸildir. Hasta mahpuslara uygulanan kelepçeyle muayene, ailelerinden birine refakatçi olarak izin verilmemesi bile ortadaki hukuksuzluÄŸu özetlemeye yeterlidir. YÄ±llardÄ±r taleplerimize aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cevaplar karÅŸÄ±sÄ±nda böyle bir uygulama ile karÅŸÄ±laÅŸmak vicdanlarÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ± gibi Devlet Bahçeli ve ekibinin bundan sonra bürokraside ne derece etkili olacaklarÄ±nÄ± da ÅŸimdiden görebiliyoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 15:49

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