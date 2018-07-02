Ali Ã‡aÄŸan: MadÄ±mak KatliamÄ±'nÄ±n sorumlusu devlettir

Uzun yÄ±llardan beri Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de yaÅŸayan Ali Ã‡aÄŸan, Sivas KatliamÄ±'nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Evrensel'e anlattÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Halk OzanÄ± Ali ÇaÄŸan, Sivas KatliamÄ±'nÄ±n üzerinden 25 yÄ±l geçmesine raÄŸmen gerçek katillerin hâlâ yargÄ± karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, MadÄ±mak'ta gerçekleÅŸen katliamÄ±n birinci dereceden sorumlusunun devlet olduÄŸunu söyledi.

Uzun yÄ±llardan beri Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm'de yaÅŸayan Ali ÇaÄŸan, MadÄ±mak'ta yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Evrensel'e anlattÄ±.

ÇaÄŸan, 2 Temmuz günü öÄŸle yemeÄŸini bir grup arkadaÅŸÄ±yla Sivas'ta Cumhuriyet RestorantÄ±nda yerken sakallÄ± bir 7-8 kiÅŸilik bir grubun slogan atarak caddeden geçtiÄŸini gördüklerini, daha sonra bu grubun bir kaç yüz kiÅŸiye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Arif SaÄŸ'Ä±n konser verdiÄŸi Kültür Merkezi'ne saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrendiklerini söyledi.

Kendisinin arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte MadÄ±mak Oteli'ne döndüÄŸünü ve olanlarÄ± öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇaÄŸan, söz konusu grubun kalabalÄ±klaÅŸarak otele doÄŸru geldiÄŸini duymalarÄ±ndan sonra durum deÄŸerlendirmesi için geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± bir toplantÄ± düzenlediklerini belirtti.

MadÄ±mak Oteli'nde kalmanÄ±n daha güvenli olacaÄŸÄ±na karar verilmesinden sonra Arif SaÄŸ baÅŸta olmak üzere pek çok kiÅŸinin hükümet yetkililerine durumu ilettiÄŸini ve kendilerine otelde beklemelerinin, dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmamalarÄ±nÄ±n salÄ±k verildiÄŸini söyledi.

'O acÄ±yÄ± biliyorum; iÃ§imde, ciÄŸerimde, taaa yÃ¼reÄŸimde'

Kendilerine en kÄ±sa zamanda güvenlik güçlerinin gönderileceÄŸi sözü verilmesine raÄŸmen aradan 8 saat geçmesine raÄŸmen yardÄ±mÄ±n gelmediÄŸini ve sayÄ±larÄ± binlerceyi bulan güruhun parke taÅŸlarÄ±yla oteli taÅŸlamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledikten sonra olanlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

“AtÄ±lan parke taÅŸlarÄ± binaya ve camlara çarpÄ±nca müthiÅŸ gürültü oluyordu. AramÄ±zda kadÄ±n ve çocuklar da vardÄ±. YaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸiydik. SaldÄ±rganlarÄ±n içeriye girmelerini engellemek için barikat kurduk. Güvencede olmalarÄ± için çocuk ve kadÄ±nlarÄ± en üst kata çÄ±kardÄ±k. Bu arada Tugay KomutanÄ±nÄ±n askerlerle birlikte geldiÄŸini ve otelin önüne dizildiklerini gördük. KalabalÄ±k “Asker Bosna'ya, en büyük asker bizim asker” diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayÄ±nca askerler çekildi. Bu arada telefonda bize Kayseri'den, Erzincan'dan polis geleceÄŸi söyleniyordu. Böylelikle aradan 7-8 saat geçti. ÇÄ±kabileceÄŸimiz tek yer otelin arkasÄ±nda bulunan Büyük Birlik Partisi'nin binasÄ±ydÄ±. Ancak Vali, BBP'lileri ikna edemedi. Partide bulunanlar bize silah gösteriyordu. Bu arada aÅŸaÄŸÄ±dan aÄŸÄ±r bir duman kokusu geldi ve bizler nefes alamaz hale geldik. YanÄ±mda Hasret Gültekin vardÄ±. Ona söylediÄŸim son söz 'nefes alamÄ±yorum'oldu. KoÅŸarak pencereyi açtÄ±m ve pencereden aÅŸaÄŸÄ±ya atlayÄ±nca BBP ÅŸubesinin mutfaÄŸÄ±nÄ±n balkonuna düÅŸtüm. Gelerek ellerindeki sopalarla ayaklarÄ±ma vurmaya baÅŸladÄ±lar. Benden sonra baÅŸka atlayanlar da oldu. Bizlere küfür ederek nereden otele girdiyseniz oradan çÄ±kÄ±n diye baÄŸÄ±rÄ±yorlardÄ±.”

Aziz Nesin'in korumasÄ± Komiser Mehmet'in araya girmesi ve kendilerinin otel müÅŸterisi olduklarÄ±nÄ± söylemesinden sonra BBP'lilerin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kurtulduklarÄ±nÄ± söyleyen ÇaÄŸan, “Balkona ilk atlayan bendim. EÄŸer BBP'liler bizi içeriye alsalardÄ± otelde bulunan herkesi tahliye edebilecektik, herkes kurtulacaktÄ±” dedi.

SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yanarak ve boÄŸularak ölenlerin olduÄŸunu polisin kendilerini BBP'nin lokalinden tahliye etmesinden sonra öÄŸrendiÄŸini söyleyen ÇaÄŸan, BBP'nin o zamanki ÅŸube baÅŸkanÄ±nÄ±n otelde mahzur kalanlarÄ± kurtardÄ±klarÄ± mealinde verdiÄŸi demeçlere “ellerinden gelseydi onlar bizi yakacaklardÄ±” diyerek tepki gösterdi.

Dönemin Belediye BaÅŸkanÄ± olan Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçildiÄŸi takdirde MadÄ±mak'Ä± aydÄ±nlatacaÄŸÄ± yolundaki açÄ±klamalara tepki gösteren ÇaÄŸan, “Vali bize belediyeyi harekete geçiremediÄŸini söyledi. EÄŸer belediye bir giriÅŸimde bulunsa, en azÄ±ndan itfaiye araçlarÄ± saldÄ±rganlarÄ±n üzerine su sÄ±ksaydÄ± belki katliam olmazdÄ±” dedi.

MadÄ±mak katliamÄ±nÄ±n ya devletin doÄŸrudan organize ettiÄŸi ya da olanlarÄ± seyretmekle yetindiÄŸi bir katliam olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulunan ÇaÄŸan, “Ama ne olursa olsun bu katliamdan birinci derecede devlet sorumludur. Devlet vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n can güvenliÄŸini korumakla yükümlüdür ve MadÄ±mak'ta bunu yapmamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

ÇaÄŸan, “KÄ±brÄ±s'Ä± bir kaç saatte ele geçiren devlet nasÄ±l oldu da MadÄ±mak'a 8 saatte güvenlik güçlerini gönderemedi?” dedikten sonra emniyet müdürlüÄŸünün katliamda parmaÄŸÄ± olduÄŸuna ÅŸu ifadelerle dikkat çekti.

“Katliamdan tam bir gün önce Emniyet MüdürlüÄŸü'nün faksÄ±ndan “Müslüman Kamuoyu'na baÅŸlÄ±klÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir bildiri Sivas'a daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. Emniyet MüdürlüÄŸü'nün böylesi bir faksÄ±n çekildiÄŸinden haberinin olmamasÄ± imkansÄ±z. AyrÄ±ca dönemin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Mehmet GazioÄŸlu, katliamdan hemen sonra sÄ±rÄ±tarak halka hiç bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.”

MadÄ±mak'ta kanayan yaranÄ±n kapanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerçek suçlularÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±larak adaletten kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÇaÄŸan, “Son 25 yÄ±ldÄ±r devleti yönetenler bu davada suçlularÄ±n ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istemedi. Bizim örgütlerimiz bunlarÄ±n Almanya'da kaldÄ±klarÄ± yerleri tespit etti. Hem Alman hem de Türk makamlara bildirdi. Türkiye bunlarÄ± cinayet suçundan deÄŸil gösteriye katÄ±lma suçundan arÄ±yor. Hangi Avrupa ülkesi gösteriye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için suçlananlarÄ± iade eder? Devlet bilinçli olarak bunlarÄ± Sivas'Ä±n katilleri olarak aramÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÇaÄŸan, ErdoÄŸan'Ä±n Cem Evlerine statü kazandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± vaatleriyle ilgili ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu.

“ErdoÄŸan, Alevilerin kendilerini anlatacaklarÄ± ve ifade edecekleri Cem Evlerine izin vermez. ErdoÄŸan'Ä±n kafasÄ±nda Alevilerin inandÄ±klarÄ± Alevilik deÄŸil kendi kabul ettiÄŸi Alevilik var. Bu söylem seçimler öncesi Alevilerden oy almak için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir manevradÄ±r. DünyanÄ±n her yerinde insanlar kendi inançlarÄ±nÄ± kendi belirler. Hiç kimsenin bir baÅŸkasÄ±nÄ± sen buna inanacaksÄ±n diye zorlamaya hakkÄ± yok. Ama bu Türkiye'de böyle deÄŸil. BaÅŸtaki kiÅŸi, kaç çocuk yapÄ±lacaÄŸÄ±na, nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±na, nasÄ±l giyinileceÄŸine, nasÄ±l konuÅŸulacaÄŸÄ±na, kÄ±sacasÄ± her ÅŸeye karÄ±ÅŸÄ±r. NasÄ±l ki Kürt açÄ±lÄ±mÄ±yla Kürtlere, Alevi açÄ±lÄ±mÄ±yla Alevilere hiç bir hak tanÄ±nmadÄ±ysa bundan sonra yapÄ±lacak ÅŸeyler de çözüm için deÄŸil göz boyamak için yapÄ±lacak.”

Seçimlerde ErdoÄŸan'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesi ve Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n parlamentoda çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamasÄ±na raÄŸmen gelecekten umutlu olduÄŸunu söyleyen ÇaÄŸan, “Karamsar olmak için bir neden yok. Umudumuz bitmeyecek. Umut biterse yaÅŸam da biter. Anadolu binlerce yÄ±ldÄ±r deÄŸiÅŸik kavimlere ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±, sevgiyi, kardeÅŸliÄŸi ve barÄ±ÅŸÄ± önemseyen halklar yaÅŸadÄ±. Bu deÄŸerlere düÅŸman olanlar deÄŸil barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸi savunanlar kazanacak. Mücadeleye daha sÄ±kÄ± sarÄ±lacaÄŸÄ±z” diyerek kararlÄ±lÄ±k mesajÄ± verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 15:37

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