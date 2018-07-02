Ä°ran'da ÅŸimdi de iÃ§me suyu krizi: MerhametsizliÄŸe tahammÃ¼l kalmadÄ±

Ä°ran'da su kesintileri ve kuraklÄ±k protestolara neden oluyor. HalkÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± Ã§eÅŸmelerden karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle 350 kiÅŸi zehirlendi.

Ä°ran Meclisi Ahvaz Milletvekili Cevad KazÄ±m Neseb, Huzistan eyaletindeki içme suyu krizinin devam etmesinin güvenlik sorununa dönüÅŸeceÄŸini söyledi. Ä°ranlÄ± ÖÄŸrenciler Haber AjansÄ± ISNA’ya göre, Ä°ran Meclisinde milletvekillerine hitap eden KazÄ±m Neseb, “SÄ±caklÄ±k yaklaÅŸÄ±k 55 derece, su yok. HürremÅŸehr ile Abadan kentlerinin planlÄ± düzenlemelerinin ve restorasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ±yla iÅŸsizlik bir araya gelince Huzistan eyaletinde güvenlik sorunu ortaya çÄ±kÄ±yor” dedi.

‘HALKIN TAHAMMÜLÜ KALMADI’

Yetkilileri göreve çaÄŸÄ±ran Neseb, “Huzistan halkÄ± 8 sene savaÅŸa (Ä°ran-Irak savaÅŸÄ±) sabretti. Ama merhametsizliÄŸe daha fazla tahammülleri kalmadÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

SazlÄ±klarÄ±n kurutulmasÄ±yla meydana gelen kum fÄ±rtÄ±nalarÄ±nÄ±n halkÄ±n en büyük sorunlarÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Neseb, “Günümüzün en büyük sorunu içme suyudur. Huzistan bölgesindeki sularÄ±n çoÄŸu tuzludur” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

MUSLUKLARDAN TUZLU SU AKIYOR

KazÄ±m Neseb, iÅŸsizliÄŸin azalmasÄ± için bölge insanÄ±na petrol kuyularÄ±nda iÅŸ verilmesi ve çiftçilerin ekim yapabilmesi için ziraat alanlarÄ±na su temin edilmesi gerektiÄŸini kaydetti.

Ä°ran’da yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ve su kaynaklarÄ±nÄ±n azalmasÄ±yla ortaya çÄ±kan kuraklÄ±k, ülkede su krizine yol açÄ±yor. Musluklardan da tuzlu su akmasÄ± nedeniyle halk, tankerlerden su satÄ±n almak zorunda kalÄ±yor.

Huzistan eyaletine baÄŸlÄ± HürremÅŸehr ve Abadan kentleri, su sorununu protesto eden halkÄ±n gösterilerine sahne olmuÅŸtu.

KÄ°RLÄ° SUDAN 350 KÄ°ÅžÄ° ZEHÄ°RLENDÄ°

Öte yandan Huzistan’da kirli sudan zehirlenenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 350’ye yükseldiÄŸi açÄ±klandÄ±.

Ä°ran’Ä±n resmi haber ajansÄ± IRNA’ya konuÅŸan Ramhürmüz Ä°lçe SaÄŸlÄ±k Müdürü Åžükrüllah Selmanzade, zehirlenmelerin bölgede yaÅŸanan 20 saatlik su kesintisi üzerine halkÄ±n çevredeki çeÅŸmelerden su ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ± sonucu meydana geldiÄŸini ifade etti. Ä°shal ve yüksek ateÅŸ ÅŸikayetleri bulunan hastalarÄ±n tedavi için çevre hastaneler ve saÄŸlÄ±k ocaklarÄ±na baÅŸvurduklarÄ± belirtildi.

Ä°ran'da 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve yoksulluÄŸa karÅŸÄ± baÅŸlayan eylemler kÄ±sa sürede yayÄ±lmÄ±ÅŸ ve siyasi içerik kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Eylemler, siyasi taleplerle birleÅŸmiÅŸ daha sonra sönümlenmiÅŸti. (AA)

Ä°RAN’DAN ABD VE SUUDÄ° ARABÄ°STAN’A PETROL TEPKÄ°SÄ°

Suudi Arabistan KralÄ± Salman’Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’a petrol üretimini artÄ±rma sözü verdiÄŸi haberlerinin ardÄ±ndan OPEC Dönem BaÅŸkanÄ± ve BirleÅŸik Arap Emiklikleri (BAE) Petrol BakanÄ± Suhail al-Mazrouei’ye mektup gönderen Ä°ran Petrol BakanÄ± Bijan Zanganeh, Mazrouei’yi OPEC üyelerine 22 Haziran’da Viyana’da varÄ±lan kararlarÄ± anÄ±msatmasÄ±nÄ± önerdi.

Zanganeh mektubunda, “OPEC üyesi üyeleri taahhütlerine saygÄ±lÄ± olmalarÄ±, OPEC’in birliÄŸini ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± baltalayacak tek teraflÄ± herhangi bir atmaktan kaçÄ±nmalarÄ± yönünde uyarmanÄ±zÄ± talep ediyorum” dedi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 15:31

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