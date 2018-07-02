Mahmut Tanal: Mahkemeler tutuklu vekiller iÃ§in durdurma kararÄ± vermeli

CHP'li Mahmut Tanal, 27. dönem milletvekili mazbatasÄ±nÄ± bugün Ä°stanbul ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Ä°l Seçim Kurulu'na gelerek aldÄ±. Tanal, daha sonra adliye önünde gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±.

Tanal, daha önceki dönemlerde olduÄŸu gibi bu dönemde de bir çok sorun olduÄŸunu belirterek, halen tutuklu milletvekillerinin bulunduÄŸunu söyledi. Tanal, “Daha önce milletvekili olup hakkÄ±nda fezleke düzenlenen veya cezaevinde bulunan hakkÄ±nda mahkumiyet kararÄ± kesinleÅŸmemiÅŸ olan ve yeniden seçilmiÅŸ tüm milletvekilleriyle ilgili AnayasamÄ±zÄ±n 83. maddesi var. Bu maddenin 4. fÄ±krasÄ± ‘Tekrar seçilen milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma ve kovuÅŸturma meclisin yeniden dokunulmazlÄ±klarÄ± kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r’ diyor. Yani bir milletvekili 24-25 ve 26. dönemde milletvekili ise parlamentonun kararÄ±yla dokunulmazlÄ±k kaldÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra 24 Haziran'da yapÄ±lan seçimlerde milletvekili seçilirse Anayasa'nÄ±n 83. maddesinin 4. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca meclis yeniden eÄŸer dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rmazsa ne olacak sorusu gündemde” dedi.

‘MAHKEME DURMA KARARI VEREBÄ°LÄ°R’

Ceza Muhakeme Kanunu kitabÄ±nÄ± gösteren ve kanunun 8. bendinde “KovuÅŸturmasÄ± ve soruÅŸturmasÄ± bir ÅŸarta baÄŸlÄ±ysa o ÅŸart gerçekleÅŸmeden mahkeme yargÄ±lama yapamaz. Ancak durma kararÄ± verebilir” diyen Tanal, kendisi hakkÄ±nda da davalarÄ±n devam etmekte olduÄŸunu söyledi.

Mahmut Tanal, Torunlar Ä°nÅŸaatÄ±'nda asansör düÅŸmesi sonucu 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi olaya iliÅŸkin protesto yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n halen sürdüÄŸünü belirtti. Tanal, davanÄ±n sürdüÄŸü mahkemeye bir dilekçe verdiÄŸini belirterek dilekçesinde, ya derhal beraat kararÄ± verilmesi, ya da meclisin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±na iliÅŸkin belge gelmesinin beklemesini, bu belge gelmezse durma kararÄ± vermesi gerektiÄŸini ifade etti. Tanal, “BaÅŸta Enis BerberoÄŸlu olmak üzere tutuklu bulunan tüm milletvekillerinin, fezlekesi bulunan tüm milletvekilleri hakkÄ±nda tüm mahkemelerin tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelerin, Anayasa'nÄ±n 83.maddesi 4. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca yeniden dokunulmazlÄ±k kaldÄ±rÄ±lmazsa Ceza Muhakemesi Kanunu uyarÄ±nca durma kararÄ± verilmesi gerekmekte. Bu da Türkiye'ye rahat bir nefes aldÄ±rtacak ve siyasi krizleri aÅŸabilecek bir karar olacak” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 15:23

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