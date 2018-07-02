Siverek'te 430 kiÅŸilik geÃ§ici iÅŸe 1662 kiÅŸi baÅŸvurdu

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde belediyede 9 ay sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak 430 kiÅŸilik iÅŸ iÃ§in 1662 kiÅŸi mÃ¼racaat etti.

Mehmet SEZGÄ°N

Siverek Belediyesi'nde, Toplum YararÄ±na Program (TYP) kapsamÄ±nda, 430 kiÅŸinin 9 ay süreyle istihdam edileceÄŸi açÄ±klandÄ±. 1662 kiÅŸi, Ä°ÅžKUR Ä°l MüdürlüÄŸü'ne baÅŸvuru yaptÄ±. BaÅŸvuru sayÄ±sÄ±nÄ±n, istihdam edilecek kiÅŸi kontenjanÄ±ndan fazla olmasÄ± nedeniyle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak kiÅŸiler kura çekimiyle belirlendi. FÄ±rat Mahallesi'nde bulunan BüyükÅŸehir Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda yapÄ±lan kura çekimine, baÅŸvuru yapanlar katÄ±ldÄ±.

BELEDÄ°YE BAÅžKANI: FAKÄ°RLÄ°ÄžÄ° BÄ°LÄ°RÄ°M, ANNEMDEN BELEDÄ°YE BAÅžKANI OLARAK DOÄžMADIM

Siverek Belediye BaÅŸkanÄ± Resul YÄ±lmaz, "Toplum yararÄ±na çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere Ä°ÅžKUR'la yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokol uyarÄ±nca belirli süreli olarak belediye hizmetlerinde 9 ay çalÄ±ÅŸtÄ±racak olan iÅŸçilerin kura çekimi için buradayÄ±z. Bizim yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda adam kayÄ±rma ve ayÄ±rÄ±m söz konusu deÄŸildir. 2 yÄ±l boyunca Ä°ÅžKUR'dan iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±k. Çünkü kura çekimi olmaksÄ±zÄ±n kimsenin hakkÄ±na girmek istemedik. Tüm Türkiye’de kameralar ve noter huzurunda kuralar çekiliyor. Gönül ister ki hepinizi iÅŸe alalÄ±m. FakirliÄŸi çok iyi biliyorum, yokluÄŸun ne demek olduÄŸunu çok iyi biliyorum. Annemden belediye baÅŸkanÄ± olarak doÄŸmadÄ±m. Åžunu bilmenizi isterim ki en ufak bir ÅŸaibe de iÅŸçi alÄ±mlarÄ±nÄ± iptal ederim" diye konuÅŸtu. (Urfa/DHA)

Kilis'te iÅŸsizliÄŸin fotoÄŸrafÄ±: GeÃ§ici iÅŸ iÃ§in baÅŸvuru kuyruÄŸu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 15:11

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