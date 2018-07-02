'O acÄ±yÄ± biliyorum; iÃ§imde, ciÄŸerimde, taaa yÃ¼reÄŸimde'

Sivas KatliamÄ± sÄ±rasÄ±nda 7 yaÅŸÄ±nda olan ve dehÅŸet anlarÄ±na tanÄ±k olan Eylem Lodos, belleÄŸinde kalan izleri Evrensel'e yazdÄ±.

Eylem LODOS

O gün neler olmadÄ± ki… 7 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m. Bir kültür merkezinin içinde hapsolmuÅŸ, kurtarÄ±lmayÄ± bekliyordum. Tarih 2 Temmuz 1993’tü ve biz Sivas’taydÄ±k. Oysa her ÅŸey ne güzel baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Åženlik olacaktÄ±. Ä°nsanlar Türkiye’nin dört bir yanÄ±ndan bu ÅŸenlik için Sivas’a gelmiÅŸlerdi. Bebek arabalarÄ± vardÄ±, içinde de bebekler. KardeÅŸti onlar…

BaÅŸÄ±mda, üstünde Pir Sultan Abdal’Ä±n resminin olduÄŸu beyaz bir ÅŸapka… AblamÄ±n üstünde de beyaz bir tiÅŸört, onun üstünde de Pir Sultan Abdal var. Resimdekinin Pir Sultan Abdal olduÄŸunu biliyorum da, o kimdi iÅŸte onu bilmiyorum.

Sivas’ta, Meydan’dan Çifte Minare’ye gidiyoruz. Eskinin CÄ±bÄ±llar ParkÄ±’ndan geçiyoruz. Annem ÅŸapkamÄ± alÄ±yor, çantasÄ±na koyuyor. Ablama da hÄ±rka giydirip, önünü sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± kapatÄ±yor. Ama hava sÄ±cak, soÄŸuk deÄŸil ki…

Çifte Minare’ye gidiyoruz. Babam orada, Aziz Nesin diye biri varmÄ±ÅŸ, onun yanÄ±ndaymÄ±ÅŸ, onu koruyormuÅŸ. Aziz Nesin kimdi, babam onu neden koruyordu? Oradan da Pir Sultan Abdal Åženliklerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± Atatürk Kültür Merkezi’ne gideceÄŸiz. Dikkatli olmalÄ±yÄ±z, ama neden? Ben tüm bu sorularÄ±n cevabÄ±nÄ±, çok deÄŸil gün sonunda öÄŸreniyorum.

Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne Pir Sultan Abdal’Ä±n heykelini koymuÅŸlar. Hani ÅŸu kamyona baÄŸlanan iple yerlerde sürüklenen heykel. Ailece heykelin önünde fotoÄŸraf çektiriyoruz. HatÄ±ra olsun diye. Zaten o heykel de daha boÄŸazÄ±na geçirilen iple idam edildi. Ne çok fotoÄŸraf çektirdik, hatÄ±ra olsun diye. Daha dün babam, sakallÄ± bir amca ve abi ile fotoÄŸraflarÄ±mÄ± çekti. YaÅŸlÄ± olanÄ±n adÄ± Musa EroÄŸlu, abinin adÄ± ise Hasret Gültekin’di. BaÅŸka amcalar ve aÄŸabeyler de vardÄ± orada; Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin AltÄ±ok, AsÄ±m Bezirci… Tüm bu insanlarÄ± son görenlerden olmak ne acÄ±. Ailelerine karÅŸÄ± ne büyük sorumluluk…

Kültür Merkezi’nden içeri giriyoruz. Çok kalabalÄ±k. Bir süre sonra bir ses geliyor. Annem, babam, halam, eniÅŸtem, amcam… EtrafÄ±mÄ±zda kim varsa yok oluyor birden. Annemin yanÄ±na gitmek istiyorum, Fatma Teyze izin vermiyor. Cuma NamazÄ±ndan çÄ±kan bir grup bize yani içinde olduÄŸumuz Atatürk Kültür Merkezi’ne taÅŸ ve sopalarla saldÄ±rmÄ±ÅŸ. Amcam tiÅŸörtü yÄ±rtÄ±k, elinde yangÄ±n söndürme tüpü ile oradan oraya koÅŸuyor. Ben korkuyorum, ya ölürlerse… Beni, amcamÄ±n korktuÄŸuna, o yüzden kaçtÄ±ÄŸÄ±na ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°nanÄ±yorum, amcam kaçtÄ±kça ben gülüyorum. OlayÄ±n aslÄ±nÄ± sonradan öÄŸreniyorum. AmcamÄ±n tiÅŸörtü yaralÄ±lara ilk yardÄ±m yaparken bez lazÄ±m olduÄŸu için yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ. Ve elinde yangÄ±n söndürücü ile oradan oraya kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sandÄ±ÄŸÄ±m amcam; aslÄ±nda o gözü dönmüÅŸ gurubun bizi yakmak için içeriye attÄ±ÄŸÄ± ateÅŸi söndürüyormuÅŸ. Arada bir kalabalÄ±ÄŸÄ±n içeri doÄŸru koÅŸtuÄŸunu duyuyoruz ve Fatma teyze ablam ile beni koltuklarÄ±n altÄ±na saklayÄ±p üstümüze oturuyor. Bunu birkaç kez yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. Sesler geliyor, Fatma Teyze bizi koltuklarÄ±n atkÄ±na saklayÄ±p, bizim altÄ±nda olduÄŸumuz koltuklarÄ±n üstüne oturuyor. Ablam aÄŸlÄ±yor…

-Ölürsem annemin yanÄ±na gömün beni, diyor.

Ben 7 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Ya ablam ölürse. Annem, babam, amcam, halam, eniÅŸtem, yengem; adÄ±nÄ± bilmediÄŸim aÄŸabeyler, ablalar, kardeÅŸler ölürse… Bir ara nasÄ±l yaptÄ±m bilmiyorum ama annemlerin yanÄ±na koÅŸuyorum. Her yer cam kÄ±rÄ±ÄŸÄ±, taÅŸ, tahta parçalarÄ±. Biz binaya girdiÄŸimizde masalar vardÄ±. Ä°ÅŸte o masalar camlarÄ±n olduÄŸu yerde. Sanki kÄ±rÄ±lan camlarÄ±n yerine o masalarÄ± koymaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. Sandalyeler var üst üste… Annemi buluyorum. Gözlerine korku ve öfke oturmuÅŸ. Herkesin gözünde aynÄ± korku ve öfke var. YaralÄ±lar var… Annem askere soruyor:

-Neden havaya ateÅŸ açÄ±p daÄŸÄ±tmÄ±yorsunuz? Öldürecekler bizi…

Asker:

-Abla, ÅŸarjör boÅŸ, diye cevap veriyor.

Åžarjör neydi acaba ve neden boÅŸtu? Murat Abim de asker diyorum, asker abiye. Bizim de asker tanÄ±dÄ±klarÄ±mÄ±z var haaa. Sen kurtarmazsan o gelir bizi kurtarÄ±r. Çünkü o da asker, demek istiyorum aslÄ±nda.

DÄ±ÅŸarÄ±daki kalabalÄ±k, bizi öldürmek istiyor. Neden? Yoksa ben onlarÄ±n kalbine Allah’tan koymayÄ± mÄ± unuttum? Ama Allah bizi görüyordu… Eeee, öyleyse neden buna izin veriyor? Korkuyorum, ya ölürlerse, ya ölürsek… Böyle 6 saat geçti. DÄ±ÅŸarÄ±daki kalabalÄ±k namaz kÄ±lmaya, CÄ±bÄ±llar ParkÄ±’nÄ±n bitiÅŸiÄŸindeki camiye gitmiÅŸ. Bizi otobüslerle Ali Baba Mahallesi’ne götürüyorlar. AslÄ±nda bunun kaçma olduÄŸunu büyüyünce anlÄ±yorum. Åženlik yapmaya geldiÄŸimiz Atatürk Kültür Merkezinden Alevilerin ve solcularÄ±n yoÄŸunlukta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ali Baba Mahallesi’ne otobüslerle kaçÄ±rÄ±lÄ±yoruz, dedemlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± binanÄ±n tam da önüne.

BÄ±yÄ±klÄ± bir amca var yanÄ±mÄ±zda. Babam:

-Buyurun eve gidelim, bir ÅŸeyler yeriz. Çay içeriz, diyor.

Amca:

-Çocuklar otelde, aklÄ±m onlarda, diye karÅŸÄ±lÄ±k veriyor bu teklife. Ama bÄ±rakmÄ±yoruz…

O amcanÄ±n; 12 yaÅŸÄ±ndaki Koray ve 14 yaÅŸÄ±ndaki MenekÅŸe Kaya’nÄ±n babasÄ±, Ä°smail Kaya olduÄŸunu çok sonra öÄŸrendim.

Eve gidiyoruz. Çay koyuyoruz… Evde bizi bekleyen dedeme ve babaanneme olanlarÄ± anlatÄ±yoruz. Amcam; babaanneme 7 numaradaki HacÄ±’nÄ±n da orada, bize saldÄ±ranlar arasÄ±nda olduÄŸunu söylüyor. Babaannem, kolumdan tutuyor ve biz 7 numaranÄ±n önüne gidiyoruz. Kolum acÄ±yor, babaannem çok sÄ±kÄ±yor kolumu, kaybetmekten korkarcasÄ±na. Kavga etmeye, daha doÄŸrusu hesap sormaya gidiyoruz. Babaannem kapÄ±yÄ± çalÄ±yor ve HacÄ± kapÄ±yÄ± açÄ±yor. Babaannem kolumu daha çok sÄ±kÄ±yor.

-Bu çocuktan da mÄ± utanmadÄ±n. OcaÄŸÄ±mÄ± baÅŸÄ±ma yÄ±kacaktÄ±n, çocuklarÄ±mÄ± öldürecektin, diyor. Ben 7 yaÅŸÄ±nda, büyüyorum. Kocaman oluyorum. 70 yaÅŸÄ±ndaki adam küçülüyor. Ve sadece suratÄ±mÄ±za bakÄ±yor…

Eve gidiyoruz. Bir süre sonra amcam arÄ±yor:

-Balkona çÄ±kÄ±n. MadÄ±maÄŸÄ± ateÅŸe vermiÅŸler…

Balkona koÅŸuyoruz… Sivas’Ä±n üstü kapkara bir bulut ile kaplÄ±. Annem, babaannem feryat ediyor. Koray ile MenekÅŸe’nin babasÄ±… MadÄ±mak Otel’inin bulunduÄŸu yere koÅŸuyor. Ben 7 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. MadÄ±mak’tan çÄ±kan o kap kara bulutlarÄ±, ciÄŸerlerime soluyorum. CiÄŸerlerim yanÄ±yor…

Ali Baba Mahallesi’nin giriÅŸinde askerler bekliyor. SokaÄŸa çÄ±kmak yasaklanmÄ±ÅŸ, annem diyor. Biz evdeyiz, korkuyoruz. AkÅŸam oluyor. Otelin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saatler önce birlikte olduÄŸumuz o amcalarÄ±n, aÄŸabeylerin, ablalarÄ±n ve teyzelerin öldüÄŸünü öÄŸreniyoruz. Dedemin, babaannemin, annemin, babamÄ±n, amcamÄ±n, halamÄ±n… gözünde tarifi imkansÄ±z bir acÄ±, çaresizlik. Ben öfkeleniyorum. Allah yok diyorum. OlsaydÄ± buna izin vermezdi. Kim buna izin verebilirdi ki. Allah olmadÄ±ÄŸÄ±na göre benim de suçum yoktu…

Gece oldu, uyuyacaÄŸÄ±z. Kanepe, koltuk, masa ne varsa kapÄ±nÄ±n arkasÄ±nda. O kalabalÄ±k eve girmesin diye koymuÅŸ babamlar. YatacaÄŸÄ±z. Bizim yataÄŸÄ±mÄ±z odanÄ±n ortasÄ±nda, oysa ben hep camÄ±n önündeki kanepede yatardÄ±m. O gece babamla yatmak istedim. Korkuyorum. Ya o kalabalÄ±k eve gelir de bizi öldürürse. Uyuyoruz ve ben kabus görüyorum. Bugün bile o kabusu hatÄ±rlÄ±yorum. Kabusumda da o kalabalÄ±k bize saldÄ±rÄ±yor, camlar kÄ±rÄ±lÄ±yor. KÄ±rÄ±lan camlarÄ±n sesini duyuyorum.

Gece bitiyor. Takvim yapraklarÄ± deÄŸiÅŸiyor. 3 Temmuz 1993…

Ä°nsanlar öfkeli… Annem, babam, aÄŸabeyler, ablalar MadÄ±mak Oteli’ne gitmek istiyor. Asker ve polis izin vermiyor. Babaannem yanÄ±mda, elimden tutuyor. Biz bir tepenin üstündeyiz ve MadÄ±mak Oteline gitmek isteyenler de hemen o tepenin altÄ±nda. Polisin biri elindeki o siyah sopa ile anneme, babama, aÄŸabeylere, ablalara vuruyor. Vurma diyorum. Annemlerin yanÄ±na gitmek istiyorum, babaannem bÄ±rakmÄ±yor; aÄŸlÄ±yorum. Vurma…

2 polis, 1 kadÄ±nÄ± dövüyor… Polislerden biri kadÄ±nÄ±n saçlarÄ±ndan tutmuÅŸ, diÄŸeri kadÄ±nÄ±n bacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±na tekme atÄ±yor. Arada da bir ayaÄŸÄ± ile beline bastÄ±rÄ±yor. DiÄŸeri, kadÄ±nÄ±n saçlarÄ±nÄ± çekmeye devam ediyor. Çekmeee diye baÄŸÄ±rÄ±yorum. CanÄ±m yanÄ±yor, gitmek istiyorum; babaannem bÄ±rakmÄ±yor…

SonrasÄ± mÄ±, sonrasÄ± cenaze evleri, acÄ± ve gözyaÅŸÄ±… Gülender Akça ve Sait Metin’in cenazesini ve evini hatÄ±rlÄ±yorum. Gülender Akça, 1 Temmuz’daki Hasret Gültekin Resitali’nde yanÄ±mÄ±za gelmiÅŸ, dayÄ± dediÄŸi dedemin elini öpmüÅŸtü. Ben, birkaç gün sonra onun cenazesindeydim.

10 Ekim 2015… Ben yine ‘gidenlerin ardÄ±ndan bakan’ oldum. O gün, 2 Temmuz 1993’de MadÄ±mak’tan çÄ±kan o dumanÄ± soluyan ve yanan ciÄŸerlerim; 10 Ekim 2015’de öyle bir sÄ±zladÄ± ki, ben bugün o sÄ±zÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± çekiyorum. 3 yÄ±l sonra ciÄŸerlerimin acÄ±sÄ±na nefes almaya korkuyorum. Korkmaz’Ä±n ölüm haberini aldÄ±ÄŸÄ±mda atamadÄ±ÄŸÄ±m o çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±n temelleri, 25 yÄ±l öncesine 2 Temmuz 1993’e dayanÄ±yor. Bu acÄ±yÄ± biliyorum ben. TanÄ±yorum. 7 yaÅŸÄ±nda iken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m acÄ±yla aynÄ±. Ben; tüm çocukluÄŸumu, gençliÄŸimi 2 Temmuz 1993 ile bugün arasÄ±nda bir cenderenin içinde sÄ±kÄ±ÅŸarak yaÅŸadÄ±m. 2 Temmuz 1993 ile bugün arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalan ruhum ise 10 Ekim 2015’de takÄ±ldÄ± kaldÄ±… Sivas’ta, Ankara’da katleden aynÄ±… 10 Ekim’de patlamadan hemen sonra yaralÄ±larÄ±n üzerine gaz bombalarÄ± ile saldÄ±ran zihniyet ile 3 Temmuz 1993’de MadÄ±mak Oteli’ne gitmek isteyenlere copla, tekme ile saldÄ±ran zihniyet aynÄ±. AcÄ±, gözyaÅŸÄ± aynÄ±… Dedim ya ben o acÄ±yÄ± biliyorum. Ä°çimde; taaa yüreÄŸimde, ciÄŸerimde.

Zaman… Derman derler. Merhem, acÄ±yÄ± dindirmek içindir… Sivas’Ä±n ve Ankara’nÄ±n hangi yarasÄ± sarÄ±lmÄ±ÅŸ ki, merhem yaralarÄ±mÄ±za iyi gelsin ve Sivas DavasÄ±’na zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrasÄ±n. Ankara Gar KatliamÄ± DavasÄ± tüm gerçekliÄŸi ve acÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±mÄ±zda. 93’de “DÄ±ÅŸardaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bir ÅŸey olmadÄ±” diyen de Sivas DavasÄ± zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda “HayÄ±rlÄ± olsun” diyen, 10 Ekim’den sonra istifa edecek misiniz sorusuna sÄ±rÄ±tarak cevap verenler farklÄ± kiÅŸiler olabilir, ama zihniyetleri aynÄ±.

YüzyÄ±llar önce derisi yüzülen Seyit Nesimi, HÄ±zÄ±r PaÅŸa’ya boyun eÄŸmeyen ve asÄ±lan Pir Sultan Abdal… Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan, Hüseyin Ä°nan… Bu toplumda derin izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ. OnlarÄ±n acÄ±sÄ±, zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ±? Unuttuk mu biz onlarÄ±, çÄ±ktÄ±mÄ± belleklerimizden? Dersim, MaraÅŸ, Çorum unutuldu mu? DinmiÅŸ miydi yüreklerdeki sÄ±zÄ±sÄ±?

UtanÃ§ MÃ¼zesi yapÄ±lmayan MadÄ±mak hÃ¢lÃ¢ yanÄ±yor

Sivas KatliamÄ±, 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde lanetleniyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 15:32

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