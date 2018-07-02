Tarsus'ta saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan eczacÄ±: SaldÄ±rganlar Suriyeli deÄŸildi

Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde bir eczanenin, mÃ¼ÅŸteri ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± Ã¼zerine EczacÄ± OdasÄ±'ndan geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulunuldu.

Mersin EczacÄ± OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Özgün SaÄŸÄ±r, Tarsus Devlet Hastanesinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki nöbetçi eczanenin çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± müÅŸteriler ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan darbedilmesine iliÅŸkin olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± eczaneyi ziyaret ederek çalÄ±ÅŸanlara geçmiÅŸ olsun dileklerini iletti. SaÄŸÄ±r, "OlayÄ±n Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmediÄŸini belirtmek isteriz. YaÅŸanan olaylarÄ±n Suriyeli bir hastanÄ±n reçetesiyle baÅŸlamasÄ± nedeniyle konu kamuoyuna yanlÄ±ÅŸ aksettirilmiÅŸtir" dedi. SaÄŸÄ±r, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete "hayÄ±r" dediklerini söyledi.

Olay günü Suriyeli bir hastanÄ±n reçetesinde yazan ilaç yerine eÅŸ deÄŸer ilaç verilmesi üzerine eczane teknisyeniyle hastanÄ±n yanÄ±nda gelen kiÅŸi arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan SaÄŸÄ±r, daha sonra bu kiÅŸinin çok sayÄ±da arkadaÅŸÄ±yla eczaneye saldÄ±rÄ±p, 4 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olduÄŸunu belirtti.

Ülkenin her köÅŸesinde 25 bin 800 eczaneyle vatandaÅŸlarÄ±n 7 gün 24 saat ilaçsÄ±z kalmamasÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve nöbet tuttuklarÄ±nÄ± ifade eden SaÄŸÄ±r, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bizlerin kamu hizmeti olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu görev esnasÄ±nda, mesleki hakkÄ±mÄ±z olan eÅŸ deÄŸer ilaç vermemiz yüzünden onlarca kiÅŸi eczanemize saldÄ±rÄ±yor, her türlü titizlikle hastaya vermek için bulundurduÄŸumuz ilaçlarÄ±mÄ±z zarar görüyor ve eczanemiz kullanÄ±lamaz hale geliyor. En önemlisi de biz ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ±na kastediliyor. Bugün giydiÄŸimiz beyaz önlüklerimize kan bulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ bu insanlar maalesef dün sabah itibarÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Biz oda olarak bu olayÄ±n peÅŸini hukuk büromuzla birlikte bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. AçÄ±lan davaya müdahil olacaÄŸÄ±z. Öte yandan olayÄ±n Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmediÄŸini belirtmek isteriz. YaÅŸanan olaylarÄ±n Suriyeli bir hastanÄ±n reçetesiyle baÅŸlamasÄ± nedeniyle konu kamuoyuna yanlÄ±ÅŸ aksettirilmiÅŸtir."

SaÄŸÄ±r, eÅŸ deÄŸer ilacÄ±n referans ilaçla aynÄ± etkinlik, güvenlik ve kaliteye sahip olduÄŸunu, eÅŸ deÄŸer ilaç vermenin eczacÄ±nÄ±n mesleki hakkÄ± olduÄŸunu sözlerine ekledi.

'BÄ°ZE SALDIRANLAR SURÄ°YELÄ° DEÄžÄ°LDÄ°'

Olay sÄ±rasÄ±nda darbedilen eczacÄ± Süleyman Kaya da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak cumartesi günü Suriyeli hastanÄ±n yanÄ±nda bir Türkiye vatandaÅŸÄ± ile eczaneye geldiÄŸini söyledi.

Reçetede yazan ilaç yerine eÅŸ deÄŸerini verdiklerini anlatan Kaya, "HastanÄ±n yanÄ±ndaki kiÅŸi yanlÄ±ÅŸ ilaç diye bize itirazda bulundu. YanÄ±mÄ±zda çalÄ±ÅŸan diÄŸer arkadaÅŸla münakaÅŸaya girdiler. ArkadaÅŸa bir ÅŸey fÄ±rlattÄ±. ArkasÄ±ndan tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Sonra bunlarÄ± ayÄ±rdÄ±k dÄ±ÅŸarÄ± gönderdik. O sÄ±rada telefonuyla diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±nÄ± çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ. 20-30 kiÅŸi eczaneyi bastÄ±. Ne olduÄŸunu anlamadÄ±k. Her taraftan taÅŸlar, sopalarla saldÄ±rdÄ±lar." dedi.

Kaya, saldÄ±rÄ±da bulunanlarÄ±n Suriyeli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bize saldÄ±ranlar Suriyeli deÄŸildi. KasÄ±tlÄ± geldiklerini düÅŸünüyoruz. Arkadan sopayla kulaÄŸÄ±ma vurdular. Sonra gözüme bir ÅŸey geldi." ifadelerini kullandÄ±.

6 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINDA

Öte yandan, cumartesi günü gözaltÄ±na alÄ±nan 3 ÅŸüphelinin olayÄ±n asli faili olmadÄ±klarÄ± ve ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Polis ekiplerinin güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± incelemeler sonucunda olayÄ±n ÅŸüphelisi olarak 6 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

NE OLMUÅžTU?

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Haziran'da tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± müÅŸteriler ve yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan darbedilen 4 eczane çalÄ±ÅŸanÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, olayla ilgili yapÄ±lan bazÄ± haberler ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda zanlÄ±larÄ±n Suriyeli olduÄŸu iddia edilmiÅŸti. (Mersin/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 16:02

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