Ã‡orum KatliamÄ±'nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde 'Toplumsal barÄ±ÅŸ' paneli

Ã‡orum Emek ve Demokrasi Platformu'nun Ã‡orum KatliamÄ±'nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe Gazeteci Yazar ErdoÄŸan AydÄ±n katÄ±ldÄ±.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafÄ±ndan düzenlenen “Çorum OlaylarÄ± ve Toplumsal BarÄ±ÅŸ” konulu panelde konuÅŸan Gazeteci Yazar ErdoÄŸan AydÄ±n, gerçek demokrasi ve laikliÄŸin ancak eÅŸit birey, eÅŸit yurttaÅŸlÄ±k temelinde inÅŸa edilebileceÄŸini söyledi.

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Çorum KatliamÄ±'nÄ±n 38. yÄ±l dönümü etkinlikleri kapsamÄ±nda Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafÄ±ndan HacÄ± BektaÅŸ Veli VakfÄ± bahçesinde düzenlenen panele siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Çorum ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Av. Ahmet Özdel’in açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± ile baÅŸlayan panelde konuÅŸan ErdoÄŸan AydÄ±n, 1980 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ve temmuz aylarÄ±nda Çorum’da, öncesinde ise MaraÅŸ’ta ve 1993’te Sivas’ta yaÅŸananlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda devletin güvenlik görevlilerinin söz konusu illerde yaÅŸananlarÄ± görmezden geldiÄŸini belirterek “Çorum’da yaÅŸananlar aslÄ±nda 12 Eylül’ün 4 generalinden birisi olan Sedat Celasun’un ‘Milönü’ne tanklarla girip olaylara son verelim’ çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nda söz konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki arka planÄ± bize açÄ±klÄ±yor” dedi.

Muktedirlerin ‘ben hakkÄ±mÄ± istiyorum’ diyen bir yurttaÅŸ istemediÄŸini ifade eden AydÄ±n, eÅŸit yurttaÅŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±n gereÄŸi olan hukuk ve kültürün bu topraklarda güçlendirilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

“Özgürlükçü bir laiklik, demokratik bir cumhuriyet ve gerçek bir demokrasi inÅŸa edilmediÄŸi sürece biz bu katliamlarÄ± hep yaÅŸayacaÄŸÄ±z” diyen ErdoÄŸan AydÄ±n, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda Türkiye’nin tek adam rejimine doÄŸru sürüklendiÄŸini ifade ederek, bu süreçten itibaren emek ve demokrasi güçlerine büyük görev düÅŸtüÄŸünü söyledi.

AydÄ±n’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan panel, soru-cevap ÅŸeklinde devam etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

3 TEMMUZ'DA KÄ°TLESEL BASIN AÇIKLAMASI

Öte yandan Çorum KatliamÄ±’nÄ±n 38. yÄ±l dönümü anma etkinlikleri kapsamÄ±nda 3 Temmuz 2018 SalÄ± günü saat 17.00’de ise Hünkar HacÄ± BektaÅŸ Veli ParkÄ±’nda (Eski Cumartesi PazarÄ±) kitlesel basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacak.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu öncülüÄŸünde düzenlenecek olan 38. yÄ±l anma etkinliklerinin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu Kültür VakfÄ± Genel Merkezi, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Alevi BektaÅŸi Federasyonu da yer alÄ±yor.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, tüm yurttaÅŸlar anma etkinlikleri kapsamÄ±nda düzenlenecek panel ve kitlesel basÄ±n açÄ±klamasÄ±na davet edildi. (Çorum/EVRENSEL)

Ã‡orum KatliamÄ±'nÄ±n 37. yÄ±lÄ±nda 'adalet' istendi

UtanÃ§ MÃ¼zesi yapÄ±lmayan MadÄ±mak hÃ¢lÃ¢ yanÄ±yor

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