Hayalet aÄŸlar Ã¶lÃ¼m saÃ§Ä±yor!

Ekosistemi Koruma ve DoÄŸa Sevenler DerneÄŸi, deniz canlÄ±larÄ± ve kuÅŸlarÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an 'hayalet aÄŸlarÄ±' iÃ§in baÅŸlatÄ±lan kampanyalara dikkat Ã§ekti.

Ã–zer AKDEMÄ°R

Denizlerde ve sulak alanlarda bulunan baÅŸÄ±boÅŸ aÄŸlar, yaÅŸam alanlarÄ± buralar olan canlÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir risk yaratÄ±yor. Ekosistemi Koruma ve DoÄŸa Sevenler DerneÄŸi (EKODOSD) hayalet aÄŸlarÄ±n oluÅŸmasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k etkenin insan faktÃ¶rÃ¼ olduÄŸunu belirterek, bilinÃ§lendirme kampanyalarÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkat Ã§ekti.

HAYALET AÄž NEDÄ°R?

Ä°nsanlarÄ±n kontrolÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda, deniz ve sulak alanlarda baÅŸÄ±boÅŸ bulunan, bu nedenle de deniz canlÄ±larÄ± ve kuÅŸlarÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an aÄŸlara hayalet aÄŸ deniliyor. Ã–zellikle denizde avlanÄ±rken kayalara takÄ±larak yÄ±rtÄ±lan, parÃ§alanan, askÄ±da kalan ya da kÄ±yÄ±larda, dalyanlarda unutulan, atÄ±lan aÄŸlar, birÃ§ok deniz canlÄ±sÄ±nÄ±n ve su kuÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmakta.

FotoÄŸraf: EKODOSD

SU CANLILARI VE KUÅžLAR Ä°Ã‡Ä°N TEHDÄ°T

Su altÄ±nda uzun yÄ±llar baÅŸÄ±boÅŸ bir ÅŸekilde bekleyen hayalet aÄŸlar, kontrolsÃ¼z bir ÅŸekilde avlanmaya devam ederek, balÄ±klarÄ±n, deniz kaplumbaÄŸalarÄ±nÄ±n, yunuslarÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§makta. Hayalet aÄŸlar ayrÄ±ca, birÃ§ok sucul canlÄ±nÄ±n da yaÅŸamÄ±na mal olmakta.

FotoÄŸraf: EKODOSD

Ã–te yandan, iÅŸe yaramadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile karada bÄ±rakÄ±lan ya da unutulan aÄŸlardan da en Ã§ok su kuÅŸlarÄ± etkilenmekte. Gerek su altÄ±nda gerekse karada Ã¶lenleri yemek iÃ§in gelen diÄŸer canlÄ±lar da aÄŸlara takÄ±lmakta ve kendilerini kurtaramadÄ±klarÄ±ndan Ã¶lmekte. SualtÄ±ndaki resiflere ve kayalara takÄ±lmÄ±ÅŸ birÃ§ok hayalet aÄŸ avÄ±nÄ± uzun sÃ¼re sÃ¼rdÃ¼rmekte. Ã–zellikle dalyanlarda atÄ±lan aÄŸlar kuÅŸlar iÃ§in Ã¶nemli tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r.

FotoÄŸraf: EKODOSD

HER KUÅž BU SUMRU KADAR ÅžANSLI DEÄžÄ°L

KÄ±yÄ±da temizlik yapan EKODOSD Ã¼yeleri tarafÄ±ndan tesadÃ¼fen kurtarÄ±lan sumru kuÅŸu, aÄŸlarÄ±n kuÅŸlar aÃ§Ä±sÄ±ndan nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir tehdit olacaÄŸÄ±nÄ±n da kanÄ±tÄ±. EKODOSD BaÅŸkanÄ± Bahattin SÃ¼rÃ¼cÃ¼, her kuÅŸun bu sumru kadar ÅŸanslÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, belirterek, "Hayalet aÄŸlarÄ±n oluÅŸmasÄ±ndaki en Ã¶nemli etken insandÄ±r. Kaybedilen, unutulan, bilinÃ§sizlikten ve insan hatalarÄ±ndan doÄŸan sebeplerle hayalet aÄŸlar her geÃ§en yÄ±l Ã§oÄŸalmaktadÄ±r. Hayalet aÄŸlarÄ±n deniz canlÄ±larÄ±na ve kuÅŸlara zarar vermemesi iÃ§in, Su ÃœrÃ¼nleri, Yerel YÃ¶netimler, balÄ±kÃ§Ä± kooperatifleri, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve dalÄ±ÅŸ merkezlerinin iÅŸbirliÄŸiyle projeler ve Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Hayalet aÄŸlarÄ±n oluÅŸmasÄ±na yol aÃ§an ve ekonomisi balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne baÄŸlÄ± olan kuruluÅŸlar ve kiÅŸiler bu konuda bilinÃ§lendirilmeli, eÄŸitilmeli, ilgili kurumlarda gerekli denetim ve uygulamalarÄ± yapmalÄ±, aÄŸlarÄ±n takÄ±lma gibi sorunlarÄ±nda, kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli yardÄ±m yapÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi.

FotoÄŸraf: EKODOSD

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 13:59

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