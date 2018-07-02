Meksikaâ€™nÄ±n yeni baÅŸkanÄ±ndan â€˜diktatÃ¶rlÃ¼k deÄŸil demokrasiâ€™ vurgusu

Meksikaâ€™nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± Obrador, 'Yeni hÃ¼kÃ¼met, gizli ya da aÃ§Ä±k bir diktatÃ¶rlÃ¼k deÄŸil, gerÃ§ek bir demokrasi inÅŸa etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak' dedi.

Meksika’da, 71 yÄ±lÄ± art arda olmak üzere toplam 77 yÄ±l iktidarda kalan Kurumsal Devrimci Parti (PRI) iktidarÄ± ikinci kez devrildi. Ülkede pazar günü gerçekleÅŸtirilen seçimleri, yolsuzlukla mücadele vaadiyle öne çÄ±kan Sosyal Demokrat Aday Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) kazanarak, Meksika’nÄ±n yeni devlet baÅŸkanÄ± oldu.

89 milyon seçmenin bulunduÄŸu ve seçime katÄ±lÄ±mÄ±n yüzde 61 olarak açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± ülkede Ulusal Yenilenme Hareketi’nin (MORENA) adayÄ± olan Obrador oylarÄ±n yüzde 53’ünü almayÄ± baÅŸararak ilk turda kazandÄ±. Obrador’un en yakÄ±n rakipleri Ricardo Anaya Cortes yüzde 27 alÄ±rken iktidar partisi PRI’nin AdayÄ± Jose Antonio Meade ise yalnÄ±zca yüzde 17 oy alabildi.

Resmi olmayan sonuçlarÄ±n ardÄ±ndan ilk açÄ±klamasÄ±nÄ± yapan Obrador ise öncelikli icraatÄ±nÄ±n ülkenin kanayan yaralarÄ±ndan yolsuzluÄŸa son vermek olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°LK TEBRÄ°K EDEN TRUMP OLDU

Meksika’nin müstakbel devlet baÅŸkanÄ±nÄ± “tebrik eden” ilk lider ise ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump oldu. Trump, Obrador ile çalÄ±ÅŸmak için hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ve iki ülkenin çÄ±karÄ± için yapÄ±lacak çok fazla konu bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ABD ile Meksika arasÄ±ndaki iliÅŸkiler Washington’Ä±n uygulamaya soktuÄŸu göçmen ve ticaret politikalarÄ± yüzünden zorlu bir dönemden geçiyor. ABD BaÅŸkanÄ± Trump seçim kampanyasÄ±nda MeksikalÄ± göçmenleri “suçlu” ve “tecavüzcü” olarak nitelendirmiÅŸti. Seçilmesinin hemen ardÄ±ndan da Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na 3 bin 200 kilometrelik bir duvar örülmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±. Meksika’nÄ±n Son BaÅŸkanÄ± Enrique Peña Nieto, Beyaz Saray’Ä±n söz konusu duvarÄ±n inÅŸaat masraflarÄ±nÄ±n bir bölümünü Meksika’nÄ±n karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± istemesinin ardÄ±ndan ülkeye düzenleyeceÄŸi iki resmi ziyareti iptal etmiÅŸti.

OBRADOR’UN Ä°LK ÇAÄžRISI UZLAÅžMA

Öte yandan Yeni Devlet BAÅŸkanÄ± Andres Manuel Lopez Obrador, MeksikalÄ±lara “uzlaÅŸmalarÄ±” ve “ülke menfaatlerini ÅŸahsi menfaatlerinin üzerinde tutmalarÄ±” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ülkeyi 6 yÄ±l boyunca yönetmeye hak kazanan Obrador, sonuçlarÄ±n belli olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent Meksiko’daki kampanya merkezinden halka seslendi. Binlerce kiÅŸi, Obrador’un konuÅŸmasÄ±nÄ± baÅŸkentin merkezindeki tarihi Anayasa MeydanÄ±’nda kurulan dev ekrandan takip etti.

DÄ°KTATÖRLÜK DEÄžÄ°L, DEMOKRASÄ° VURGUSU

Seçmenlerine teÅŸekkür eden Obrador, “Bütün MeksikalÄ±larÄ± uzlaÅŸmaya ve ülke menfaatlerini ÅŸahsi menfaatlerinin üzerinde tutmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum. Yeni hükümet, gizli ya da açÄ±k bir diktatörlük deÄŸil, gerçek bir demokrasi inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸacak.” diye konuÅŸtu.

TeÅŸebbüs, ifade, örgütlenme ve inanç hürriyetini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Obrador, ekonomi alanÄ±nda da mali disiplinden ayrÄ±lmayacaÄŸÄ± ve Merkez BankasÄ±na müdahil olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Obrador, yolsuzluÄŸun birçok sorunun yanÄ±nda ülkedeki ÅŸiddet ve güvenlik sorununun da kaynaÄŸÄ± olduÄŸuna iÅŸaret ederek “Yapmak istediÄŸimiz dönüÅŸüm, basitçe yolsuzluÄŸu söküp atmak” ifadelerini kullandÄ±

Yeni vergi artÄ±ÅŸlarÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Obrador, kamu harcamalarÄ±nÄ± azaltacaÄŸÄ±nÄ±, kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ise artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

PRI, YENÄ°LGÄ°YÄ° KABUL ETTÄ°

Obrador, ülkeyi adaletle yöneteceÄŸi ifade ederek, “Yüzünüzü kara çÄ±karmayacaÄŸÄ±m. Sizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratmayacaÄŸÄ±m. Size ihanet etmeyeceÄŸim” ifadelerini kullandÄ±. Obrador’un rakibi, iktidardaki Kurumsal Devrim Partisinin (PRI) AdayÄ± José Antonio Meade, seçimleri Obrador’un kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini ve kendisine baÅŸarÄ±lar dilediÄŸini söyledi.

Özellikle son yÄ±llarda enerji gibi stratejik alanlardaki özelleÅŸtirmeler ve neoliberal paketlerle halkÄ±n büyük tepkisini çeken PRI, 1929-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Meksika’yÄ± kesintisiz yönetmiÅŸ, 2000-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise iktidarÄ± muhafazakar Milliyetçi Hareket Partisine (PAN) kaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 2012 yÄ±lÄ±nda ise Enrique Peña Nieto ile yeniden iktidar koltuÄŸuna oturmuÅŸtu. Öte yandan PRI, hâlâ Sosyalist Enternasyonal üyesi.

Obrador, iki partiyi de “aynÄ± mafya iktidarÄ±nÄ±n parçasÄ±” olarak deÄŸerlendiriyordu. Seçimlerde çeÅŸitli sol, ilerici partiler de Obrador’un desteklenmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

OBRADOR’A TEBRÄ°KLER

Mevcut Devlet BaÅŸkanÄ± Peña Nieto, Obrador’u zaferinden dolayÄ± tebrik etti. Obrador ile telefonda görüÅŸen Nieto, yeni hükümetle uyumlu bir geçiÅŸ süreci yaÅŸanmasÄ± için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bölge ülkelerinin liderleri de Obrador’a kutlama mesajlarÄ± gönderdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, Bolivya Devlet BaÅŸkanÄ± Evo Morales ve El Salvador Devlet BaÅŸkanÄ± Salvador Sanchez, sosyal medya hesaplarÄ±ndan yayÄ±mladÄ±klarÄ± mesajlarla Obrador’u tebrik etti.

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos da tebrik mesajÄ±nda, “UmarÄ±m iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde gelinen noktayÄ± muhafaza eder.” ifadelerini kullandÄ±.

EN KANLI SEÇÄ°MLER

Meksika’da pazar günü düzenlenen seçimler, ülke tarihindeki en kanlÄ± seçimlerden biri oldu. Kampanya süresinde en az 136 aday ve siyasi parti çalÄ±ÅŸanÄ± öldürüldü. Cinayetlerin, uyuÅŸturucu çeteleri tarafÄ±ndan iÅŸlendikleri ileri sürülüyordu.

Meksika'da resmi rakamlara göre günde en az 90 kiÅŸi öldürülüyor. Geçen yÄ±l toplam 26 bin cinayetin iÅŸlendiÄŸi ülkede 2018 rakamlarÄ± bu yÄ±l sonu durumun daha da kötüye gideceÄŸine iÅŸaret ediyor. 2017 BarÄ±ÅŸ Endeksine göre MeksikalÄ±larÄ±n sadece yüzde 5’i kanunlarÄ±n suçlulara karÅŸÄ± iÅŸletildiÄŸine inanÄ±yor. Kriz yönetim ve risk analizi danÄ±ÅŸma grubu Etellekt’e göre, ülkede ÅŸiddet 2015’ten beri yüzde 385 arttÄ±.

‘TÄ°MSAH ZARGANA’ YAZIP GEÇTÄ°LER

Meksika seçimlerinin ilginç yönlerinden birisi, ülkenin Yüksek Seçim Kurulunun (INE) seçimlerden üç hafta önce aldÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± kararlarÄ±ydÄ±. INE seçmenin tercih ettiÄŸi adayÄ±n “lakabÄ±”nÄ±, isminin baÅŸ harflerini ya da sloganÄ±nÄ± oy pusulasÄ±na yazmasÄ± halinde de oyu geçerli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ÖrneÄŸin Yeni BaÅŸkan Andrés Manuel López Obrador’u destekleyenler, pusulaya, genelde anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± üzere, isminin baÅŸ harflerinin kÄ±saltmasÄ±nÄ± yani “AMLO” yazarak da oy kullandÄ±larsa bu geçerli sayÄ±ldÄ±. AMLO aynÄ± zamanda memleketi Tabasco’nun simgesi olan ‘El Peje’ yani “Timsah Zargana” diye de tanÄ±nÄ±yor.

MEKSÄ°KALILAR KÄ°MÄ° SEÇTÄ°?

MeksikalÄ±lar 1 Temmuz günü, devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 128 senatörü, 500 milletvekilini, federal statüde olan Mexico kenti ile Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán ÅŸehirlerinin valilerini ve 30 federal bölgedeki yerel yöneticileri de seçti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 13:40

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