Kapanla yakalanan tilki, sopayla dÃ¶vÃ¼lerek Ã¶lÃ¼me terk edildi

MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilçesinde, kapanla yakalandÄ±ktan sopayla dövüldüÄŸü ileri sürülen tilki, öldü sanÄ±larak orada bÄ±rakÄ±ldÄ±. Çevredekiler tarafÄ±ndan yaralÄ± halde bulunan tilki, getirildiÄŸi hayvan barÄ±naÄŸÄ±ndaki müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Sarsala Koyu'nda tatilciler tarafÄ±ndan dün kapana yakalanmÄ±ÅŸ, yaralÄ± bir tilki bulundu. Tatilciler, yaralÄ± tilki için MuÄŸla Hayvan DostlarÄ± DerneÄŸi'nden (HAYDOS) yardÄ±m istedi. Olay yerine giden HAYDOS ekibi, yakalandÄ±ÄŸÄ± kapandan kurtarÄ±ldÄ±klarÄ± yaralÄ± tilkiyi, Dalaman Atakent BülüÅŸlü Mevkii'nde bulunan bakÄ±mevine götürdü. Serum takÄ±lan tilki, görevlilerinin müdahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

MuÄŸla HAYDOS BaÅŸkanÄ± Türkan DaÄŸdelen, “Kapanla yakalanan bu hayvanÄ± sopayla döverek, öldü diye bÄ±rakmÄ±ÅŸlar. Sözün bittiÄŸi yerdeyiz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z vaÅŸak, tilki, porsuk ve kaplumbaÄŸalarÄ±n neslini tüketmek için ellerinden geleni yapÄ±yor. Korkum ÅŸu ki gelecek nesillerimiz bu hayvanlarÄ± masal olarak dinleyecek. CanlÄ±larÄ±mÄ±za kÄ±yanlarÄ±n elleri kÄ±rÄ±lsÄ±n” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 13:23

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