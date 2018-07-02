EMEP'ten iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilere Ã§aÄŸrÄ±: â€˜Tek adamâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye

Emek Partisi Genel yÃ¶netim Kurulu 24 Haziran seÃ§imleri sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin, â€˜Tek adamâ€™a ve yeni saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu (GYK), 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. 2 gün boyunca süren toplantÄ±larda, seçim süreci boyunca, seçim günü ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

TartÄ±ÅŸmalara sonrasÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mlayan EMEP, “ErdoÄŸan ve Cumhur Ä°ttifakÄ± seçimlerden “zafer”le çÄ±kmÄ±ÅŸ olmalarÄ±nÄ± emekçi kitlelere yönelik yeni saldÄ±rÄ±larda bir “avantaj”a dönüÅŸtüreceÄŸi” deÄŸerlendirmesi yaptÄ±. Soylu’nun HDP ve CHP’yi hedef alan açÄ±klamalarÄ±nÄ± “Åžiddet ve baskÄ± politikalarÄ±nÄ±n, kutuplaÅŸtÄ±rmanÄ±n, muhalefet üzerindeki baskÄ±larÄ±n sürdürüleceÄŸinin” iÅŸareti olduÄŸunu vurgulayan EMEP, tek adam rejimine ve yeni saldÄ±rÄ± giriÅŸimlerine karÅŸÄ± güç birliÄŸi yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

SONUÇLAR BÜTÜNÜYLE SEÇMENLERÄ°N ÖZGÜR Ä°RADESÄ°NÄ° YANSITMIYOR

Seçim süreci boyunca ve sonuçlar açÄ±klandÄ±ktan sonra yaÅŸananlarÄ±n deÄŸerlendirdiÄŸi açÄ±klamada sonuçlarÄ±n bütünüyle seçmenlerin özgür iradesini yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n söylenemeyeceÄŸinini altÄ± çizildi. AçÄ±klamada, “OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda gerçekleÅŸen 24 Haziran seçimlerinde ErdoÄŸan ve ‘Cumhur Ä°ttifakÄ±’ partileri kamu gücü ve olanaklarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rsÄ±z ve sorunsuz bir biçimde kullanÄ±rken, muhalefetin siyasi çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n önüne engeller çÄ±karÄ±lmasÄ±, iktidarÄ±n medya üzerindeki tekeli seçim sürecinin adaletsiz bir biçimde yaÅŸanmasÄ±na yol açmÄ±ÅŸ ve daha baÅŸtan bir meÅŸruiyet sorunu doÄŸurmuÅŸtur. Seçimde sandÄ±k ve sayÄ±m güvenliÄŸi de olmamÄ±ÅŸtÄ±r. SonuçlarÄ±n YSK’dan önce Anadolu AjansÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klanmasÄ±; CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n bu sonuçlara dayanarak erken bir “zafer” ilan etmesi, seçimin ÅŸaibesini katmerlendirmiÅŸtir” denildi.

AKP MECLÄ°S OÄžUNLUÄžUNU TEK BAÅžINA SAÄžLAYAMAYACAKTIR

EMEP, tüm ÅŸaibe ve meÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen seçim sonuçlarÄ±nÄ±n, emekçilerin AKP ve ErdoÄŸan’dan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± çözme beklentisinin giderek düÅŸtüÄŸününü gösterdiÄŸini belirtti. AçÄ±klamanÄ±n devamÄ±nda ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi: “24 Haziran seçimleri, 7 Haziran ve 1 KasÄ±m 2015 seçimlerine ve 16 Nisan referandumuna göre Cumhur Ä°ttifakÄ± partilerinin kitle desteÄŸinde bir geniÅŸleme deÄŸil, daralmanÄ±n olduÄŸunu göstermektedir. AKP bir önceki seçimlere göre oy kaybetmiÅŸtir. Ancak AKP’ye oy veren emekçilerin henüz kendi sÄ±nÄ±f çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda, sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n seçenekleri dÄ±ÅŸÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z davranabilme eÄŸiliminde olmadÄ±klarÄ± da aÅŸikârdÄ±r. AKP’den uzaklaÅŸan emekçiler Cumhur Ä°ttifakÄ±’nda yer alan MHP’ye oy vererek tercihlerini bu blok içinde kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r.”

CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluÅŸan ‘Millet Ä°ttifakÄ±’nÄ±n seçimlerde aldÄ±ÄŸÄ± oranlarÄ± da yorumlayan EMEP, “Sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bir diÄŸer kesiminin destekleyip teÅŸvik ettiÄŸi ‘Millet Ä°ttifakÄ±’ ise oy desteÄŸi aldÄ±ÄŸÄ± seçmen kesimlerinde bir hareketlenme yaratmÄ±ÅŸ olsa da kitlelerden beklediÄŸi oranda bir destek alamamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerine yer verdi.

KÜRT HALKI DEMOKRATÄ°K TALEPLERÄ°NÄ° SAVUNMAKTA KARARLI

EMEP HDP’nin aldÄ±ÄŸÄ± seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin ise ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: “Seçimlere bu iki ittifak dÄ±ÅŸÄ±nda giren HDP ise hem Kürt nüfusun oylarÄ±nÄ± hem de batÄ±dan destek alarak barajÄ± geçmiÅŸ ve üçüncü büyük parti olarak mecliste temsil edilmeye hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Partimizin, demokrasi güçlerinin ve CHP’nin politik etkisi altÄ±ndaki kitlelerin bir bölümünün verdiÄŸi destek barajÄ±n geçilmesinde belirleyici bir rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r. HDP’nin bölge illerinde kÄ±smi oy kaybÄ±na karÅŸÄ±n, ortaya çÄ±kan sonuç bütün baskÄ±, yasaklama ve saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ±n Kürt halkÄ±nÄ±n demokratik taleplerini savunmayÄ± kararlÄ±ca sürdüreceÄŸini göstermiÅŸtir.”

YENÄ° SALDIRILAR KAPIDA

“ErdoÄŸan ve Cumhur Ä°ttifakÄ± seçimlerden “zafer”le çÄ±kmÄ±ÅŸ olmalarÄ±nÄ± emekçi kitlelere yönelik yeni saldÄ±rÄ±larda bir “avantaj”a dönüÅŸtüreceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunan EMEP, yeni saldÄ±rÄ±larÄ±n kapÄ±da olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi: “Cari açÄ±k ve bütçe açÄ±ÄŸÄ± artmakta, TL’deki deÄŸer kaybÄ± sürmektedir. BaÅŸta gÄ±da olmak üzere temel tüketim maddeleri fiyatlarÄ± artmakta, enflasyon çift hanelerde basamaklarÄ± hÄ±zla tÄ±rmanmaktadÄ±r. Dünya ekonomisinde de büyüme oranlarÄ± düÅŸmekte kriz belirtileri giderek artmaktadÄ±r. 24 Haziran seçimleri sonrasÄ± uluslararasÄ± tekeller ve finans merkezleri ile birlikte TÜSÄ°AD gibi tekelci burjuvazinin örgütleri ErdoÄŸan etrafÄ±nda oluÅŸan iktidar bloÄŸundan beklentilerini ve “vergilerin tabana yayÄ±lmasÄ±” biçimindeki “reform” taleplerini açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu, iktisadi krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere ödetilmesi talebidir ve önümüzdeki süreçte çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸaretidir. Ekonomiyi kurtarma adÄ±na kemer sÄ±kma önlemleri içinde yeni zamlarÄ±n olmasÄ± ve vergilerin artÄ±rÄ±lmasÄ± sürpriz olmayacaktÄ±r. ErdoÄŸan’Ä±n; olasÄ± iÅŸçi grevlerinin, tepkilerinin, bastÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konusunda geçmiÅŸte olduÄŸu gibi tüm imkânlarÄ± kullanacaÄŸÄ±nÄ± söylemek yanlÄ±ÅŸ olmayacaktÄ±r.”

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu’nun HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’Ä± tehdit etmesi ve CHP’lilerin ÅŸehit cenazelerine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n engellenmesini de deÄŸerlendiren EMEP, “Åžiddet ve baskÄ± politikalarÄ±nÄ±n, kutuplaÅŸtÄ±rmanÄ±n, muhalefet üzerindeki baskÄ±larÄ±n sürdürüleceÄŸinin ilk iÅŸaretlerini vermektedir. Bu bakÄ±mdan Cumhur Ä°ttifakÄ±, bütün demokratik kazanÄ±mlarÄ± hiçe sayarak tek adam yönetimini inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸacaktÄ±r.” ifadelerine yer verdi.

HALK DEMOKRASÄ°SÄ° Ä°ÇÄ°N MÜCADELEYE

Tek adam rejimi inÅŸasÄ± adÄ±na baÅŸlatÄ±lacak tasfiye hareketinin durdurulmasÄ±nÄ±n mümkün olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada EMEK, iÅŸçi ve emekçilere ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±: “Emek, barÄ±ÅŸ, demokrasi güçleri de bu mücadeleden vazgeçmeyecektir. Partimiz seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± boyunca emekçilerin önüne sunulan “tek adam rejimi” ve ya “parlamenter” demokrasi biçimindeki rejim seçeneklerine karÅŸÄ± “gerçek bir halk egemenliÄŸine dayalÄ± halk demokrasisi” seçeneÄŸinin propagandasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± seçim sonrasÄ±nda da kapanmÄ±ÅŸ bir tartÄ±ÅŸma deÄŸildir. Siyasi rejimin adÄ± ne olursa olsun mevcut hükümetler sermaye güçlerinin siyasi organlarÄ± olma iÅŸlevini her yol ve yöntemi kullanarak sürdürmektedir. Partimiz ise emekçilere seçim platformunda ifade ettiÄŸi üzere “HalkÄ±n seçtiÄŸi temsilcilerden oluÅŸan bir kurucu meclis tarafÄ±ndan halkÄ±n en geniÅŸ katÄ±lÄ±mÄ±yla hazÄ±rlanan ve halk onayÄ±na sunulan, halkÄ±n mutlak egemenliÄŸi ve iktidarÄ±nÄ±, demokratik hak ve özgürlükleri güvence altÄ±na alan anayasa temelinde yeni bir devlet düzeninin kurulmasÄ±” seçeneÄŸi için mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, bütün iÅŸçi ve emekçileri birleÅŸmeye; emekten, barÄ±ÅŸtan ve demokrasiden yana tüm güçleri tek adam rejimine ve yeni saldÄ±rÄ± giriÅŸimlerine karÅŸÄ± güç birliÄŸi yapmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 13:22

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