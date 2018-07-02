YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven:Â Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'ye kadar itiraz sÃ¼resi var

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, 'kesinleÅŸmiÅŸ seÃ§im sonuÃ§larÄ±'na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi Güven, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarÄ±na yönelik itiraz sürecinin devam ettiÄŸini belirterek, "ÇarÅŸamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacaÄŸÄ±z." dedi.

Güven, YSK'ye geliÅŸinde gazetecilerin, kesin seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ä°l ve ilçe seçim kurullarÄ±na itiraz süreçlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine BaÅŸkan Güven, "Bize de ÇarÅŸamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Kesin seçim sonuçlarÄ±nÄ±n erken açÄ±klanÄ±p açÄ±klanmayacaÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Sadi Güven, "ÇarÅŸamba günü 17.00'ye kadar bize itiraz süresi var." ifadesini tekrarladÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 13:06

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