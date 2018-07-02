â€˜Meral AkÅŸenerâ€™e, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif edildiâ€™ iddialarÄ±na yanÄ±t

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklifini kabul ettiÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama geldi.

Ä°YÄ° Parti Genel Sekreteri Aytun ÇÄ±ray, sosyal medyada ortaya atÄ±lan bazÄ± iddialarla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. ÇÄ±ray, partisinin genel baÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklifi getirilmediÄŸini söyledi.

Ä°YÄ° Parti'den sosyal medyada dolaÅŸan bazÄ± iddialarla ilgili açÄ±klama geldi. Partinin genel sekreteri ve Ä°zmir milletvekili ÇÄ±ray, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif ettiÄŸini, Ä°YÄ° Parti liderinin de bunu kabul ettiÄŸini yalanladÄ±.

ÇÄ±ray'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre AkÅŸener'e bu yönde bir teklif hiç gitmedi.

Sn Meral AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklifi getirildiÄŸi ve onun da kabul ettiÄŸine dair sosyal medyada yer alan paylaÅŸÄ±mlar gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Kamuoyunun bilgisine... — Aytun ÇÄ±ray (@AytunCiray) 2 Temmuz 2018

AKP Sözcüsü Mahir Ünal da AkÅŸener'e baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklif edildiÄŸi iddialarÄ± için "Hiçbir ÅŸekilde, bir baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuÅŸulmadÄ±. Böyle bir ÅŸeyin söz konusu olmasÄ± da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basÄ±nda, bazÄ± köÅŸelerde, medya organlarÄ±nda bu tür haberlerin yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz de görüyoruz" dedi (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 14:27

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