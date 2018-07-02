Bursaâ€™da kÃ¶ylÃ¼lerden biyokÃ¼tle enerji santrali nÃ¶beti

Bursaâ€™nÄ±n daÄŸlÄ±k ilÃ§elerinden BÃ¼yÃ¼korhanâ€™Ä±n kÄ±rsal KaraaÄŸÄ±z Mahallesiâ€™nde yaÅŸayanlar, bÃ¶lgede yapÄ±lmasÄ± planlanan biyokÃ¼tle enerji santraline tepkili.

Bursa’nÄ±n Büyükorhan ilçesine baÄŸlÄ± kÄ±rsal KaraaÄŸÄ±z Mahallesi halkÄ±, bölgeye yapÄ±lmasÄ± planlanan biyokütle enerji santrali için gerekli malzemenin yüklü olduÄŸu TIR’larÄ±n giriÅŸini engellemek amacÄ±yla nöbette.

Bursa’nÄ±n daÄŸlÄ±k ilçelerinden Büyükorhan’Ä±n kÄ±rsal KaraaÄŸÄ±z Mahallesi’nde yaÅŸayanlar, bölgede yapÄ±lmasÄ± planlanan biyokütle enerji santraline yönelik tepkilerini sürdürüyor. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca söz konusu tesis için bir süre önce ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ raporu verildi. KararÄ± protesto amacÄ±yla eylem yapan bölge halkÄ±, bu kez santrali yapacak ÅŸirketin bölgeye TIR’larla malzeme göndereceÄŸi bilgisi üzerine harekete geçti. Mahalleli, TIR’larÄ±n bölgeye getirilmesini engellemek amacÄ±yla günlerdir yol giriÅŸinde nöbet tutuyor.

DOÄžALARINA SAHÄ°P ÇIKIYORLAR

BakanlÄ±ÄŸÄ±n ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ raporu vermesi üzerine tesise tepki amacÄ±yla bir süre önce yüksek katÄ±lÄ±mlÄ± eylem gerçekleÅŸtirdiklerini belirten bir yurttaÅŸ ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bize, bu santralde ÅŸeftali çekirdeÄŸi, tarÄ±msal atÄ±klar, ormandan toplanan aÄŸaç parçalarÄ± ve mÄ±sÄ±r koçanlarÄ±nÄ±n yakÄ±larak enerji üretileceÄŸi söylendi. Bu tesis yenilenebilir enerji tesisi olarak tanÄ±tÄ±lsa da aslÄ±nda orta büyüklüÄŸe yakÄ±n bir termik santraldir. YatÄ±rÄ±mcÄ± ÅŸirket, yakacak olarak orman ürünleri ile mÄ±sÄ±r koçanÄ±, zeytin dalÄ±, domates saplarÄ±, ÅŸeftali çekirdeklerini göstermiÅŸ. Mahallemizin çevresinde ise yakacak saÄŸlanmasÄ± planlanan orman deÄŸil, korunan ardÄ±ç koruluklarÄ± var. Bu santralin yakacaÄŸÄ± kadar orman atÄ±ÄŸÄ± üretimi yok. Åžirketin TIR’larla malzeme göndereceÄŸi haberini alÄ±nca mahalle giriÅŸinde yol üzerinde toplu olarak nöbet tutmaya baÅŸladÄ±k. AmacÄ±mÄ±z, malzeme taÅŸÄ±yan araçlarÄ±n bölgeye giriÅŸine engel olmak.”

Nöbet eylemini günlerdir sürdüren KaraaÄŸÄ±z Mahallesi halkÄ±, Bursa ValiliÄŸi, Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi, Çevre ve Åžehircilik Bursa Ä°l MüdürlüÄŸü ile GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k Bursa Ä°l MüdürlüÄŸüne çaÄŸrÄ±da bulunarak, bölgeye santral yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçilmesini istedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:42

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