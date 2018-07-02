Ankara Barosu BaÅŸkanÄ±na Ã¶nce hakaret, sonra ÅŸikayet

Ankara Barosu Hakan Canduran, Hakim AbdÃ¼lvahap DabakoÄŸlu mahkeme sÄ±rasÄ±nda Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼mesine iliÅŸkin ifade verdi.

Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran, Ankara 12. Ä°ÅŸ Mahkemesi Hakimi Abdülvahap DabakoÄŸlu'nun üzerine yürüyerek hakaret etmesinin ardÄ±ndan bugün “ÅŸikayet edilen” sÄ±fatÄ±yla ifade verdi. Avukatlarla birlikte adlliye önünde açÄ±klama yapan Canduran, HSK tarafÄ±ndan hakim hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n takipçisi olacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Ankara 12. Ä°ÅŸ Mahkemesi Hakimi Abdülvahap DabakoÄŸlu geçtiÄŸimiz ay mahkeme sÄ±rasÄ±nda avukatlarÄ± salonun dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak yapÄ±lan görüÅŸmenin ardÄ±ndan hatasÄ±nÄ± anlayarak avukatlarÄ± yeniden mahkemeye davet eden DabakoÄŸlu, üzerinde cüppesi ile Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran'Ä±n üzerine yürüyerek hakaret etmiÅŸti. AvukatlarÄ±n tepkisi üzerine Hakim SavcÄ±lar Kurulu BaÅŸkanÄ± hakim hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Olaya tanÄ±k olan avukatlarÄ±n tanÄ±k olarak ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± süreçte, aynÄ± hakim göreine devam ediyor. Son olarak ise Ankara Baro BaÅŸkanÄ± Canduran “ÅŸikayet edilen” sÄ±fatÄ±yla ifade verdi.

Ä°fadesini yazÄ±lÄ± olarak verdikten sonra avukatlarla beraber Ankara Adliyesi önünde açÄ±klama yapan Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran, soruÅŸturmayÄ± unutturmayÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bu iÅŸi sonuna kadar takip edeceklerini bilmeleri gerektiÄŸini söyledi. “Hiçbir baskÄ± ve gözdaÄŸÄ±ndan korkmuyoruz” diyen Canduran, hakimin görevinden el çektirilmesini istedi. Aksi takdirde vatandaÅŸÄ±n ve avukatlarÄ±n gözünde yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± neticesinde güvenini yitiren hakimin karar vermesinin kuÅŸku ile karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± ve bu kuÅŸkuyu HSK'nÄ±n yaratmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:18

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