Hatay'da kaybolan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ufuk Tatar aranÄ±yor

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n kaybolmasÄ± vakalarÄ±na bir yenisi eklendi. Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde 6 yaÅŸÄ±ndaki Ufuk Tatar, dÃ¼nden bu yana aranÄ±yor.

Hatay'Ä±n Hassa ilçesinde, dün amcasÄ±yla kaynaktan içme suyu almaya gittiÄŸi Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerinde kaybolan, konuÅŸma engelli Ufuk Tatar'Ä± (6) arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürülüyor. Ä°kizi olduÄŸu öÄŸrenilen Ufuk, havadan drone, karandan da arama kurtarma köpekleriyle gece boyunca arandÄ±.

KÄ±rÄ±khan ilçesinde yaÅŸayan, tarÄ±m iÅŸçisi Muhammed Tatar, dün ailesiyle birlikte Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerinde yer alan Hassa'nÄ±n kÄ±rsal ArpalÄ±uÅŸaÄŸÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda oturan ablasÄ±nÄ± ziyarete geldi. Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, yeÄŸeni Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklÄ±kta bulunan daÄŸ eteÄŸindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidona su dolduran Mehmet Tatar, bir süre sonra Ufuk'un olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Çevrede aramasÄ±na raÄŸmen yeÄŸenini bulamayan Tatar, eve dönüp, durumu ailesine anlattÄ±. Aile fertleri, Ufuk'un kaybolduÄŸunu jandarmaya bildirdi. Ufuk için arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayÄ±p Ufuk Tatar'Ä± bulmak için gece boyunca arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüttü. Mahalle sakinlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda drone kullanÄ±larak, bölge havadan tarandÄ±. Bugün sabah saatlerinde de sürdürülen çalÄ±ÅŸmalarda Ufuk, traktörlerle çÄ±kÄ±lan daÄŸlÄ±k alanda arandÄ±.

Baba Muhammet Tatar, oÄŸlu Ufuk'un çok az duyduÄŸunu ve konuÅŸma engeli olduÄŸunu belirterek, saÄŸlÄ±klÄ± olarak bir an önce bulunmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyledi. (Hatay/DHA)

7 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan EylÃ¼l'Ã¼n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:01

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