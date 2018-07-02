Hatay'da kaybolan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk aranÄ±yor

KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n kaybolmasÄ± vakalarÄ±na bir yenisi eklendi. Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk, dÃ¼nden bu yana aranÄ±yor.

Hatay'Ä±n Hassa ilçesinde, dün amcasÄ±yla kaynaktan içme suyu almaya gittiÄŸi Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerinde kaybolan, konuÅŸma engelli U. T.'yi (6) arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürülüyor. Ä°kizi olduÄŸu öÄŸrenilen çocuk, havadan drone, karandan da arama kurtarma köpekleriyle gece boyunca arandÄ±.

KÄ±rÄ±khan ilçesinde yaÅŸayan, tarÄ±m iÅŸçisi Muhammed T. dün ailesiyle birlikte Amanos DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteklerinde yer alan Hassa'nÄ±n kÄ±rsal ArpalÄ±uÅŸaÄŸÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda oturan ablasÄ±nÄ± ziyarete geldi. Mehmet T. (34), iddiaya göre, saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, yeÄŸeni U.T. ile birlikte eve 100 metre uzaklÄ±kta bulunan daÄŸ eteÄŸindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidona su dolduran Mehmet T., bir süre sonra çocuÄŸun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Çevrede aramasÄ±na raÄŸmen yeÄŸenini bulamayan Mehmet T., eve dönüp, durumu ailesine anlattÄ±. Aile fertleri, çocuÄŸun kaybolduÄŸunu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayÄ±p çocuÄŸu bulmak için gece boyunca arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüttü. Mahalle sakinlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda drone kullanÄ±larak, bölge havadan tarandÄ±. Bugün sabah saatlerinde de sürdürülen çalÄ±ÅŸmalarda U. T., traktörlerle çÄ±kÄ±lan daÄŸlÄ±k alanda arandÄ±.

Baba Muhammet T., oÄŸlunu çok az duyduÄŸunu ve konuÅŸma engeli olduÄŸunu belirterek, saÄŸlÄ±klÄ± olarak bir an önce bulunmasÄ±nÄ± istediÄŸini söyledi. (Hatay/DHA)

7 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan EylÃ¼l'Ã¼n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 13:12

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