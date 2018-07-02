DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± 5.5 milyar dolar

GÃ¼mrÃ¼k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Haziran ayÄ± dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± 5 milyar 510 milyon dolar olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°hracat 12.9 milyar dolarda kaldÄ±.

Gümrük BakanlÄ±ÄŸÄ±, geçici dÄ±ÅŸ ticaret verilerini açÄ±kladÄ±. Buna göre, Haziran ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± 5 milyar 510 milyon dolar oldu. Ä°hracat, Haziran ayÄ±nda 12.9 milyar dolar oldu. Buna karÅŸÄ±lÄ±k ithalat miktarÄ± ise 18.4 milyar dolarÄ± buldu.

Ä°hracat geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 1.21 azalarak, 12 milyar 970 milyon dolara düÅŸtü. 2018 yÄ±lÄ± Ocak-Haziran döneminde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre ise ihracat yüzde 6.33 artarak 82 milyar 280 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylÄ±k dönemde, ihracat 161 milyar 898 milyon dolar oldu.

Ä°thalat ise yüzde 3.62 azaldÄ± ve 18 milyar 480 milyon dolar oldu. DÄ±ÅŸ ticaret hacmi geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 2.64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu.

Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± ise yüzde 70.2’ye yükseldi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ihracat artarken de bÃ¼yÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 11:44

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