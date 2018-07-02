Muhammed Salah, Liverpoolâ€™la sÃ¶zleÅŸme uzattÄ±

Liverpool, 2017/18 sezonundaki performansÄ±yla Ä°ngiltere futboluna damga vuran Muhammed Salah'la sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.

MÄ±sÄ±rlÄ± futbolcu Muhammed Salah, kulübü Liverpool ile 2023 yÄ±lÄ±na kadar sözleÅŸme uzattÄ±.

Daha önce haftalÄ±k 100 bin pound kazanan yÄ±ldÄ±z futbolcu, yeni sözleÅŸmesi gereÄŸi Liverpool’dan haftalÄ±k 200 bin pound alacak. Bir süredir adÄ± Ä°spanyol ekibi Real Madrid ile anÄ±lan Salah’Ä±n, sözleÅŸme uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Liverpool resmi sosyal medya hesaplarÄ± üzerinden de taraftarlarÄ±na duyurdu.

36 MAÇTA 32 GOL

Ülkesi MÄ±sÄ±r ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'na veda ederek hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan Salah, attÄ±ÄŸÄ± imza ile bir süredir hakkÄ±nda çÄ±kan transfer dedikodularÄ±na son verdi. GeçtiÄŸimiz sezon Premier Lig’de Liverpool formasÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 36 karÅŸÄ±laÅŸmada 32 gol atan Salah, MÄ±sÄ±r formasÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 2 Dünya KupasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise 2 gol attÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Ä°ngiltere'de yÄ±lÄ±n futbolcusu Muhammed Salah

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 11:27

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