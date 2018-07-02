Iniestaâ€™dan milli formaya veda

Ä°spanya, DÃ¼nya KupasÄ±'na Rusya karÅŸÄ±sÄ±nda veda ederken Andres Iniesta beklendiÄŸi Ã¼zere milli takÄ±m kariyerini bitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Andres Iniesta, Ä°spanya milli futbol takÄ±mÄ±ndaki kariyerini noktaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Iniesta, Ä°spanya milli futbol takÄ±mÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan açÄ±klamasÄ±nda, Rusya’ya elendikleri 2018 FIFA Dünya KupasÄ± son 16 turu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda milli formayÄ± son kez giydiÄŸini belirtti. 34 yaÅŸÄ±ndaki Iniesta, “SanÄ±rÄ±m kariyerimin en kötü günü. Bazen sonlar, hayal ettiÄŸiniz gibi olmuyor” ifadelerini kullandÄ±.

AltyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸi ve 32 kupa kazandÄ±ÄŸÄ± Barcelona'dan 2017-2018 sezonu sonunda ayrÄ±larak Japon ekibi Vissel Kobe'ye giden Iniesta, kulübü için olduÄŸu kadar 131 karÅŸÄ±laÅŸmada 13 gol kaydettiÄŸi Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ± için de önemli performanslara imza attÄ±.

2008’de 1964’ten sonra ikinci defa Avrupa ÅŸampiyonu olan Ä°spanya milli takÄ±mÄ±nÄ±n kadrosunda yer alan Iniesta, 2010 FIFA Dünya KupasÄ± finalinde ise tarihe geçti.

Normal sürenin 0-0 tamamlanmasÄ±yla uzatmaya giden maçÄ±n 116. dakikasÄ±nda Hollanda filelerini havalandÄ±ran Iniesta, Ä°spanya'nÄ±n tarihindeki ilk Dünya KupasÄ±'nÄ± kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Iniesta, Ä°spanya'nÄ±n bir kez daha Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± 2012'de ayrÄ±ca UEFA’nÄ±n verdiÄŸi Avrupa’da YÄ±lÄ±n Futbolcusu Ödülü’nü de aldÄ±. (AA)

Barcelona, Iniesta'ya galibiyetle veda etti

Rusya ve HÄ±rvatistan Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi, Ä°spanya veda etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 11:21

www.evrensel.net