Potada milliler 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ± yolunda

FotoÄŸraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Potada milliler 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ± yolunda

    • 02 Temmuz 2018 10:34

    A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri Ã¼st tur grubunda Ä°spanya, KaradaÄŸ ve Slovenya ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

    2019 FIBA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde ilk turda yer aldÄ±ÄŸÄ± B Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, üst tura avantajlÄ± bir ÅŸekilde yükseldi.

    Avrupa'dan, Çin'de düzenlenecek Dünya KupasÄ±'na kalacak takÄ±mlarÄ± belirleyecek ikinci turda Türkiye, I Grubu'nda yer alacak.

    Milliler, I Grubu'nda ilk tur grubunu ilk 3 sÄ±rada tamamlayan Ä°spanya, KaradaÄŸ ve Slovenya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Letonya ve Ukrayna ile eÅŸleÅŸti. Türkiye, bu grupta bir önceki turda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Letonya ve Ukrayna ile maç yapmayacak.

    Milli takÄ±mÄ±n Ä°spanya, KaradaÄŸ ve Slovenya'yla oynayacaÄŸÄ± maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

    14 Eylül Türkiye-KaradaÄŸ

    17 Eylül: Slovenya-Türkiye

    29 KasÄ±m: Türkiye-Ä°spanya

    2 AralÄ±k: KaradaÄŸ-Türkiye

    22 Åžubat 2019: Türkiye-Slovenya

    25 Åžubat 2019: Ä°spanya-Türkiye

    Ä°lk turdan alÄ±nan puanlar bu tura taÅŸÄ±nÄ±rken, milli takÄ±m I Grubu'na Ä°spanya'nÄ±n ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada baÅŸlayacak. Grupta ilk 3'e girecek ekipler Dünya KupasÄ± vizesi alacak.

    I Grubu'nda puan durumu ÅŸöyle:

      TakÄ±m      O      G      M      A      Y      Av.      P

     1- Ä°spanya       6      6      -      497      431     66       12

     2- Türkiye      6      4      2      437      389     48      10

     3- Letonya      6      4      2      477      453     24      10

     4- KaradaÄŸ       6      3      3      454      443     11        9

     5- Ukrayna       6      3      3      440      450    -10         9

     6- Slovenya      6      2      4      484      492    - 8        8

    (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 10:47
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