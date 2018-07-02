Potada milliler 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ± yolunda

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri Ã¼st tur grubunda Ä°spanya, KaradaÄŸ ve Slovenya ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

2019 FIBA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri'nde ilk turda yer aldÄ±ÄŸÄ± B Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, üst tura avantajlÄ± bir ÅŸekilde yükseldi.

Avrupa'dan, Çin'de düzenlenecek Dünya KupasÄ±'na kalacak takÄ±mlarÄ± belirleyecek ikinci turda Türkiye, I Grubu'nda yer alacak.

Milliler, I Grubu'nda ilk tur grubunu ilk 3 sÄ±rada tamamlayan Ä°spanya, KaradaÄŸ ve Slovenya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Letonya ve Ukrayna ile eÅŸleÅŸti. Türkiye, bu grupta bir önceki turda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Letonya ve Ukrayna ile maç yapmayacak.

Milli takÄ±mÄ±n Ä°spanya, KaradaÄŸ ve Slovenya'yla oynayacaÄŸÄ± maçlarÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

14 Eylül Türkiye-KaradaÄŸ

17 Eylül: Slovenya-Türkiye

29 KasÄ±m: Türkiye-Ä°spanya

2 AralÄ±k: KaradaÄŸ-Türkiye

22 Åžubat 2019: Türkiye-Slovenya

25 Åžubat 2019: Ä°spanya-Türkiye

Ä°lk turdan alÄ±nan puanlar bu tura taÅŸÄ±nÄ±rken, milli takÄ±m I Grubu'na Ä°spanya'nÄ±n ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada baÅŸlayacak. Grupta ilk 3'e girecek ekipler Dünya KupasÄ± vizesi alacak.

I Grubu'nda puan durumu ÅŸöyle:

TakÄ±m O G M A Y Av. P

1- Ä°spanya 6 6 - 497 431 66 12

2- Türkiye 6 4 2 437 389 48 10

3- Letonya 6 4 2 477 453 24 10

4- KaradaÄŸ 6 3 3 454 443 11 9

5- Ukrayna 6 3 3 440 450 -10 9

6- Slovenya 6 2 4 484 492 - 8 8

(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 10:47

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