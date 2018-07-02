2018 DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turu mÃ¼cadelesinde Meksika'yÄ± 2-0 maÄŸlup eden Brezilya Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nda son 16 turu mücadelesinde Brezilya, Meksika'yÄ± 2-0 maÄŸlup ederek çeyrek finale yükseldi. Brezilya'nÄ±n çeyrek finaldeki rakibi ise 21:00'de baÅŸlayacak Belçika-Japonya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonunda belli olacak.

BREZÄ°LYA 2-0 MEKSÄ°KA

- 25. dakikada Brezilya gole yaklaÅŸtÄ±. Sol kanatta topla buluÅŸan Neymar, ceza sahasÄ± içinde ÅŸÄ±k bir çalÄ±mla iki rakibinden kurtuldu. Neymar, sol çaprazda dar açÄ±dan vuruÅŸunu yaparken kaleci Ochao'nun elinden dönen topu savunma uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

- 33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasÄ±na girip sol çaprazdan sert bir vuruÅŸ yaptÄ±, top kaleci Ochoa'dan döndü. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0 beraberlikle tamamlandÄ±.

- 51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÄ±k pasla ceza sahasÄ±na girdi. Bu oyuncunun altÄ±pas içine yerden sert gönderdiÄŸi topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-0

- 63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaÅŸtÄ±. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasÄ±na girdi. Willian'Ä±n sert ÅŸutunda kaleci Ochoa parmaklarÄ±nÄ±n ucuyla topu kornere çeldi.

- 88. dakikada Brezilya farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±. Fernandinho'nun pasÄ±yla Neymar sol taraftan ceza sahasÄ±na girdi. Bu oyuncunun saÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± ÅŸut, kaleci Ochoa'nÄ±n ayaÄŸÄ±ndan arka direÄŸe açÄ±ldÄ±. Müsait durumdaki Firmino topu aÄŸlara gönderdi ve karÅŸÄ±laÅŸma 2-0 Brezilya'nÄ±n üstünlüÄŸüyle sonuçlandÄ±.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Brezilya, Belçika-Japonya maçÄ±nÄ±n galibini bekleyecek.

FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA

BELÇÄ°KA-JAPONYA

Günün ikinci maçÄ± Rostov Arena’da Belçika ile Japonya arasÄ±nda yapÄ±lacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Senegal Futbol Federasyonundan Malang Diedhiou idare edecek.

Grup maçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± kazanan 3 takÄ±mdan biri olan Belçika ile H grubunda Senegal ve Polonya’yÄ± geride bÄ±rakarak 2. tura yükselen Japonya’yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren maç, iki takÄ±mÄ±n Dünya KupasÄ± tarihindeki 2. karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±. Ä°lk maç 2002’de Japonya’nÄ±n ev sahipliÄŸinde oynanmÄ±ÅŸ ve 2-2 berabere sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Grup maçlarÄ±nda 9 gol atan Belçika, turnuvanÄ±n en golcü takÄ±mÄ± konumunda.

Muhtemel 11’ler ÅŸöyle:

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Bruyne, Witsel, Carrasco, Hazard, Mertens, Lukaku.

Japonya: Kawashima, Sakai, Shoji, Yoshida, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako.

YARININ PROGRAMI

3 Temmuz SalÄ±

17.00 Ä°sveç-Ä°sviçre (Saint Petersburg StadÄ±)

21.00 Kolombiya-Ä°ngiltere (Spartak StadÄ±). (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 19:09

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