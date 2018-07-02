2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda gÃ¼nÃ¼n programÄ±(2 Temmuz)

2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã§eyrek finale yÃ¼kselme mÃ¼cadelesinde bugÃ¼n Brezilya-Meksika, BelÃ§ika-Japonya maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±’nda bugün Brezilya-Meksika ve Belçika-Japonya maçlarÄ± oynanacak. KazananÄ±n çeyrek finale yükseleceÄŸi müsabakalar TRT 1’den yayÄ±nlanacak.

BREZÄ°LYA-MEKSÄ°KA

TurnuvanÄ±n favorisi Brezilya, Dünya KupasÄ±’na Almanya’yÄ± yenerek baÅŸlayan ve dikkatleri üzerine çeken Meksika’yla saat 17.00’de karÅŸÄ±laÅŸacak. Samara Arena’daki mücadeleyi Ä°talya Futbol Federasyonundan Gianluca Rocchi yönetecek.

Brezilya ve Meksika daha önce 40 kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Brezilya bu maçlarÄ±n 23’ünden galip ayrÄ±lÄ±rken Meksika ise 10 galibiyet elde etti. Meksika, Dünya KupasÄ±’nda sambacÄ±larla oynadÄ±ÄŸÄ± 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu maçlarÄ±n üçünü Brezilya kazandÄ±.

Muhtemel 11’ler ÅŸöyle:

Brezilya: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus.

Meksika: Ochoa; Layun, Ayala, Salcedo, Gallardo; Herrera, J.Dos Santos, Guardado; Vela, J. Hernandez, Lozano.

BELÇÄ°KA-JAPONYA

Günün ikinci maçÄ± Rostov Arena’da Belçika ile Japonya arasÄ±nda yapÄ±lacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Senegal Futbol Federasyonundan Malang Diedhiou idare edecek.

Grup maçlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± kazanan 3 takÄ±mdan biri olan Belçika ile H grubunda Senegal ve Polonya’yÄ± geride bÄ±rakarak 2. tura yükselen Japonya’yÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren maç, iki takÄ±mÄ±n Dünya KupasÄ± tarihindeki 2. karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±. Ä°lk maç 2002’de Japonya’nÄ±n ev sahipliÄŸinde oynanmÄ±ÅŸ ve 2-2 berabere sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Grup maçlarÄ±nda 9 gol atan Belçika, turnuvanÄ±n en golcü takÄ±mÄ± konumunda.

Muhtemel 11’ler ÅŸöyle:

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Bruyne, Witsel, Carrasco, Hazard, Mertens, Lukaku.

Japonya: Kawashima, Sakai, Shoji, Yoshida, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako.

Bu iki maçÄ±n kazananÄ± çeyrek finalde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Dünya KupasÄ±’nda ÅŸu ana kadar belli olan çeyrek final eÅŸleÅŸmeleri ÅŸöyle: Uruguay-Fransa, Rusya-HÄ±rvatistan.

YARININ PROGRAMI

3 Temmuz SalÄ±

17.00 Ä°sveç-Ä°sviçre (Saint Petersburg StadÄ±)

21.00 Kolombiya-Ä°ngiltere (Spartak StadÄ±). (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 10:15

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