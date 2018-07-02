Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ±nda 68 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Ankara'da 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 19'u muvazzaf 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, "mahrem imam"larla, sabit telefonlardan periyodik ve ardÄ±ÅŸÄ±k arama sistemiyle haberleÅŸtiÄŸi öne sürülen Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±dan 68 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, "ankesörlü telefon" soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± için Ankara'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 ilde operasyon düzenledi.

Åžu ana kadar 19 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, zanlÄ±larÄ±n ifade iÅŸlemleri için Ankara'ya getirileceÄŸi öÄŸrenildi.

ZanlÄ±lardan 22 albay ve 27 yarbay hakkÄ±nda daha önce idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 19'unun ise halen aktif görevde bulunduÄŸu bildirildi. (AA)

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