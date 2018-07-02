Fransa'da Ã¼nlÃ¼ gangster Faid cezaevinden helikopterle kaÃ§tÄ±

Fransa'da Ã¼nlÃ¼ suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Redoine Faid, 3 silahlÄ± kiÅŸiyle birlikte cezaevinden helikopterle kaÃ§tÄ±.

Fransa'da ünlü suç örgütü lideri Redoine Faid, silahlÄ± kiÅŸiler eÅŸliÄŸinde cezaevinden helikopterle kaçtÄ±.

2010 yÄ±lÄ±ndaki soygun giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda bir polisi öldürdüÄŸü suçlamasÄ±yla 25 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Faid, daha önce de cezaevinden kaçmÄ±ÅŸtÄ±.

BBC Türkçe'nin haberine göre 3 silahlÄ± kiÅŸinin helikopterle cezaevinin avlusuna inerek, görüÅŸ odasÄ±ndaki Faid'i cezaevinden kaçÄ±rdÄ±klarÄ± belirtiliyor. Paris'in kuzeydoÄŸusundaki Gonesse bölgesine doÄŸru havalanan helikopter burada yerel polisler tarafÄ±ndan bulundu. Yetkililer, baÅŸkent Paris'in güneyindeki Sud-Francilien Cezaevi'nde gerçekleÅŸen kaçÄ±ÅŸÄ±n "dakikalar sürdüÄŸünü" kaydetti. Olay sÄ±rasÄ±nda yaralanan olmadÄ±.

1972 yÄ±lÄ±nda Paris'te doÄŸan ve '90'larda kentte bir soygun ve gasp çetesinin liderliÄŸini yapan Faid, 2009 yÄ±lÄ±nda, suç çetelerinin kol gezdiÄŸi Paris'in banliyölerinde büyümek ve çetelere dahil olmak hakkÄ±nda bir kitap yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Faid, bu dönemde suç çetelerinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti, ancak bir yÄ±l sonra baÅŸarÄ±sÄ±z bir soygun giriÅŸiminde yer aldÄ±. Faid'in bir polis yetkilisinin öldürüldüÄŸü bu baÅŸarÄ±sÄ±z soygun giriÅŸiminin planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor.

2011 yÄ±lÄ±nda daha önce iÅŸlediÄŸi suçlarla iliÅŸkili olarak ÅŸartlÄ± tahliye koÅŸullarÄ±nÄ± ihlâl ettiÄŸi gerekçesiyle tekrar cezaevine götürülen Faid, 2013'te Sequedin Hapishanesi'nden dört gardiyanÄ± rehin aldÄ±ktan ve kapÄ±larÄ± dinamitle havaya uçurduktan sonra, çalÄ±ntÄ± arabayla kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Fransa'nÄ±n kuzeyindeki Lille kentinin yakÄ±nlarÄ±ndaki bu cezaevinde gerçekleÅŸen kaçÄ±ÅŸÄ±, hapishaneye getiriliÅŸinin ilk 30 dakikasÄ±nda gerçekleÅŸtirmiÅŸti. Faid, 6 hafta sonra yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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