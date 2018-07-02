Mersin'de tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kiÅŸi öldü, çok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüs, Gözne-Arslanköy yolundaki Arslanköy kavÅŸaÄŸÄ±nda devrildi.

Kaza yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ä°lk belirlemelere göre, araçtaki 3 kiÅŸi, kaza yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, çok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

Milyonlarca tarÄ±m iÅŸÃ§isi gÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

En alttakiler: Mevsimlik tarÄ±m iÅŸÃ§ileri

TarÄ±m iÅŸÃ§ileri: Ã–lÃ¼m, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼cret ve gÃ¼vencesizlik

TarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin fotoÄŸrafÄ±: Bereketli topraklarda katmerli sÃ¶mÃ¼rÃ¼

TarÄ±m iÅŸÃ§ileri bu yÄ±l da unutuldu!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:23

www.evrensel.net