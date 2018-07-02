Mersin'de tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼s devrildi: 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Mersin'in Toroslar ilÃ§esinde, tarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kiÅŸi öldü, çok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan minibüs, Gözne-Arslanköy yolundaki Arslanköy kavÅŸaÄŸÄ±nda devrildi.
Kaza yerine çok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ä°lk belirlemelere göre, araçtaki 3 kiÅŸi, kaza yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, çok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 12:23
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