Yeni sisteme geÃ§iÅŸ iÃ§in bu hafta 3 kararname Ã§Ä±karÄ±lacak

'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemiâ€™ne geÃ§iÅŸ iÃ§in ilk etapta mevcut hÃ¼kÃ¼met ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan 3 kararname Ã§Ä±kartÄ±lacak.

24 Haziran seçimleri sonrasÄ± 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’ne geçiÅŸe hazÄ±rlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve AKP hükümeti, bu hafta 3 kanun hükmünde kararname (KHK) çÄ±karacak. Ä°ki kararname mevcut hükümet, son kararname ise ErdoÄŸan tarafÄ±ndan yayÄ±mlanacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'Ä±n haberine göre mevcut hükümet, seçimden önce TBMM’den aldÄ±ÄŸÄ± Yetki YasasÄ± kapsamÄ±nda iki KHK çÄ±kartacak. Ä°lk kararnameyle BaÅŸbakanlÄ±k ve Bakanlar Kurulu’na yasalarda yapÄ±lan atÄ±flar kaldÄ±rÄ±lacak. AtÄ±flar, 800 ayrÄ± kanunu ilgilendiriyor. BaÅŸbakan ve Bakanlar Kurulu ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 bin civarÄ±nda madde ayÄ±klanacak. BaÅŸbakana ait tüm yetkiler, CumhurbaÅŸkanÄ±na aktarÄ±lacak.

Ä°kinci kararname, hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± yetki yasasÄ± çerçevesinde tüm bakanlÄ±klarÄ±n teÅŸkilat yasalarÄ± mülga olacak ÅŸekilde iptal edilecek. Bu hafta, CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n yemininden önce çÄ±karÄ±lacak bu KHK’ler nedeniyle devlet iÅŸleyiÅŸinde bir boÅŸluk olmamasÄ± için yürürlük maddelerinde önlem alÄ±nacak. Yürürlük maddelerinde, yenileri kurulana kadar mevcut sistemin devam edeceÄŸi belirtilecek.

ERDOÄžAN'IN YAYINLAYACAÄžI 1 NO'LU KARARNAME

CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n yemin edip göreve baÅŸlamasÄ±yla yeni hükümet kurulmuÅŸ olacak ve yetki yasasÄ± görevini tamamlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan 1 No’lu kararname yayÄ±nlanacak. Bu kararnameyle bakanlÄ±klarÄ±n kuruluÅŸu gerçekleÅŸtirilecek, yeni teÅŸkilat ÅŸemasÄ± belirlenecek. 16 bakanlÄ±ÄŸÄ±n kuruluÅŸuna iliÅŸkin kararnamelerin yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan da yeni bakanlar atanacak. BakanlarÄ±n atamasÄ±yla ilgili bir süre sÄ±nÄ±rÄ± bulunmuyor. Ancak 16 bakan atamasÄ±nÄ±n aynÄ± anda yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. ArdÄ±ndan sÄ±ra bürokrat atamalarÄ±na gelecek.

MÜSTEÅžARLIKLAR KALDIRILACAK, BÄ°RDEN FAZLA BAKAN YARDIMCISI ATANACAK

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, öncelikle yeni hükümet sisteminin iÅŸleyiÅŸini saÄŸlayacak ana düzenlemelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, sistemle ilgili diÄŸer uygulamalarÄ±n kademeli olarak devreye gireceÄŸini bildirdi. Yeni sistemde müsteÅŸarlÄ±klar kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± için birden fazla bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± atanacak. MüsteÅŸar altÄ± kadrolar korunacak.

MÄ°LLÄ° Ä°STÄ°HBARAT VE SAVUNMA SANAYÄ°Ä°'NÄ°N ADI DEÄžÄ°ÅžECEK

MüsteÅŸarlÄ±k kalktÄ±ÄŸÄ± için Milli Ä°stihbarat ve Savunma Sanayii ‘baÅŸkanlÄ±k’ olacak; diÄŸer baÅŸkanlÄ±klarla birlikte CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlanacak. Bu iki kurumun yanÄ± sÄ±ra MGK, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da CumhurbaÅŸkanÄ±'na baÄŸlanacak.

Halen müsteÅŸardan il müdürlerine kadar 1800 kadronun cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±yla atandÄ±ÄŸÄ±, üçlü kararname kalkacaÄŸÄ± için bu sayÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸi, cumhurbaÅŸkanÄ±yla gelip-giden kadrolar dÄ±ÅŸÄ±ndaki atamalarÄ±n bakanlara bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± dile getiriliyor. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n arÅŸiv ve evraklarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmeye baÅŸlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofislerinin "Fikir ve strateji üretmek için faaliyet göstereceÄŸi, oluÅŸturulan kurullarÄ±n ise ilgili bakanlÄ±klarla ve STK’lerle istiÅŸare ederek öneri geliÅŸtireceÄŸi" belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

BÃ¼tÃ§e, KHK ve Meclisi feshetme yetkisi ErdoÄŸanâ€™da

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re 24 Haziran seÃ§imleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 09:04

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