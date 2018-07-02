Almanyaâ€™da Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen istifasÄ±

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehoferâ€™in mÃ¼ltecileri Ã¶ne Ã§Ä±kararak BaÅŸbakan Angela Merkelâ€™e karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bayrak, kendisini istifanÄ±n eÅŸiÄŸine getirdi.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’da Federal Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer’in mültecilere kapÄ±larÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, ülkeye gelen mültecilerin komÅŸu ülkelere gönderilmesi ve AB dÄ±ÅŸÄ±nda mülteci kamplarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± konusunda verdiÄŸi ültimatom, istifa tehdidi ve hükümetten çekilme senaryolarÄ±nÄ± beraberinde getirdi.

29 Haziran günü tamamlanan Avrupa BirliÄŸi Zirvesi’nde AB sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± ÅŸekilde korunarak daha fazla mültecinin gelmesinin önüne geçilmesi yönünde alÄ±nan ve fiili olarak iltica hakkÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelen kararlarÄ± beÄŸenmeyen Seehofer, kararlarÄ± yeterli bulmayarak Merkel’i eleÅŸtirmeye devam etti. Merkel ise, zirve sonrasÄ±nda bir televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi demeçte zirvenin kararlarÄ±nÄ± savunarak, Seehofer’in itirazlarÄ±nÄ±n yersiz olduÄŸunu ifade etti.

PARTÄ°SÄ°NÄ° Ä°KNA ETMEYE ÇALIÅžTI

Pazar günü Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yönetim kurulunu Münih’te toplayan Seehofer, önce parti yönetimini istifa konusunda ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°leri sürdükleri taleplerin yerine gelmediÄŸini savunan Seehofer, bu nedenle bütün görevlerinden istifa etmek istediÄŸini parti yönetimine bildirdi. Alman basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan hemen Seehofer’in istifa ettiÄŸi ÅŸeklinde duyurulan bu geliÅŸme gecenin ilerleyen saatlerinde, istifanÄ±n ertelendiÄŸi biçiminde duyuruldu. Konuyla ilgili olarak bir açÄ±klama yapan Seehofer, kendisinin politik geleceÄŸinin aynÄ± zamanda kardeÅŸ parti Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Angela Merkel ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸmeye baÄŸlÄ± olduÄŸunu söylemekle yetindi. Seehofer, mültecilerin geldikleri AB ülkelerine geri gönderilmesi ve sÄ±nÄ±r kontrollerinin yapÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srarcÄ± olduÄŸunu ifade etti.

AB Zirvesi’nde mültecilerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesi konusunda bir uzlaÅŸma saÄŸlanmazken, Merkel, Ä°spanya ve Yunanistan ile geri kabul anlaÅŸmalarÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

CSU GRUBU KOALÄ°SYONU BOZMAKTAN YANA DEÄžÄ°L

Seehofer’in istifa tehdidiyle koalisyonu bozma planlarÄ±na partisi içinde gerekli desteÄŸi görmediÄŸi için son anda kararÄ±nÄ± ertelemesinde Meclis Grubu BaÅŸkanÄ± Alexander Dobrindt’in etkili olduÄŸu ileri sürüldü. Dobrindt’in parti olarak koalisyonda kalmaya devam etmekten yana olduÄŸu ifade edildi. AynÄ± saatlerde Berlin’te toplanan CDU Yönetim Kurulu ise, Seehofer’in tehditleri konusunda geri adÄ±m atÄ±lmamasÄ±, Merkel’in belirlediÄŸi yönde devam edilmesi konusunda mesaj verdi. Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hessen BaÅŸbakanÄ± Volker Bouffier, AB düzeyinde alÄ±nan kararlar dÄ±ÅŸÄ±nda Almanya olarak ayrÄ± bir karar almalarÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CSU, AfD’NÄ°N YERÄ°NE GÖZ DÄ°KTÄ°

GeçmiÅŸten bugüne hep muhafazakar CDU’nun da saÄŸÄ±nda yer alan ve kendi baÅŸÄ±na hareket eden CSU’nun mülteciler konusunu öne çÄ±karak Merkel ve CDU ile çatÄ±ÅŸmaya girmesinin arkasÄ±nda asÄ±l olarak partinin çizgisinin daha saÄŸa kaydÄ±rÄ±lmasÄ± yatÄ±yor. CSU eski BaÅŸkanÄ± Franz-Josef Stauss’un, “Bizim saÄŸÄ±mÄ±zda baÅŸka bir partinin güçlenmesine için vermeyeceÄŸiz” ÅŸeklinde belirlediÄŸi politika bugün de deÄŸiÅŸik biçimde devam ediyor. Önümüzdeki Ekim ayÄ±nda yapÄ±lacak eyalet parlamentosu öncesinde oylarÄ± düÅŸen ve salt çoÄŸunluÄŸu kaybetme tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan CSU, Ä±rkçÄ±-yabancÄ± düÅŸmanÄ± AfD’ye kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± oylarÄ± geri almak için mülteci düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üzerinden Ä±rkçÄ±lÄ±k yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. AfD’nin halkÄ±n bilincini çarpÄ±tarak güç topladÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±karak, bir çalÄ±ÅŸma yapma yerine açÄ±ktan AfD’nin taleplerini üstlenerek aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ çizgiye kaymanÄ±n hesaplarÄ± içinde. Bu temelde Avusturya ve Ä°talya’daki faÅŸist-milliyetçi hükümetlerle de temas halinde. Bu nedenle, Seehofer’in Merkel’e karÅŸÄ± istifa tehdidinde bulunarak gerilimi artÄ±rmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda aynÄ± zamanda partisinin izlemiÅŸ olduÄŸu çizgiyi daha fazla saÄŸa çekmek var.

Ancak, kÄ±ta ve dünya üzerindeki politikalarÄ±nÄ± AB’ye baÄŸlayan Almanya’nÄ±n ayrÄ± bir yol izlemesi durumunda, kendi bindiÄŸi dalÄ± kesmek anlamÄ±na geleceÄŸi de biliniyor. Bu nedenle, Alman sermayesinin genel çÄ±karlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak Seehofer’in dayatmalarÄ±na izin vermeyeceÄŸi tahmin ediliyor.

AB, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± ve liberal denge arayÄ±ÅŸÄ±nda

Avrupa BirliÄŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara kapÄ±larÄ± kapattÄ±

SPD’DEN 5 MADDELÄ°K GÖÇ PLANI

Koalisyon hükümetinin muhafazakar ortaklarÄ± arasÄ±nda mülteciler konusunda tartÄ±ÅŸmanÄ±n sertleÅŸtiÄŸi sÄ±rada, diÄŸer ortak Sosyal Demokrat Parti (SPD) de beÅŸ maddelik bir göç planÄ± açÄ±kladÄ±. Genel BaÅŸkan Andrea Nahles ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Olaf Scholz tarafÄ±ndan açÄ±klanan planda, mülteci sorununa Avrupa genelinde bir çözüm getirilmesi istendi. SPD’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 5 maddelik planda, sÄ±ÄŸÄ±nma nedenleriyle mücadele, AB genelinde bir çözümün bulunmasÄ±, Yunanistan ve Ä°talya ile dayanÄ±ÅŸma içinde olma, AB sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n iyi derecede korunmasÄ± ve göç yasasÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± yer alÄ±yor.

SPD, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± planla özellikle CSU’ya bir mesaj vererek, taleplerini hükümete dayatmasÄ± durumunda bu maddeleri öne çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ oldu. Merkel’in CSU’nun taleplerini kabul etmesi durumunda bu kez diÄŸer ortak SPD ile ciddi bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n çÄ±kmasÄ± ihtimali bulunuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 14:22

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